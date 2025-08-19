Primo bollettino nomine Gps il 25 agosto, ecco perchè è possibile ma tutt’altro che scontato

Il primo bollettino per le supplenze annuali fino al 31 agosto e per le supplenze temporanee fino alla fine delle attività didattiche potrebbe essere pubblicato lunedì 25 agosto. Lo ipotizza il sindacato Asset Scuola, dando per scontato che entro quella data possa essere già completata la procedura relativa al bollettino zero, riservata alla procedura interna (fase zero) utile a individuare i docenti nominabili.

Gli incastri necessari

Una previsione ottimistica, perché vorrebbe dire che il 23 agosto, primo giorno utile per l’avvio dell’algoritmo, si provveda subito ad avviare la fase zero, riuscendo il giorno stesso a completarla. Un’ipotesi tutt’altro che scontata per almeno due motivi: il primo è che si tratta di un sabato (dunque tutta da verificare l’ipotesi che si parta davvero il 23). Il secondo motivo di perplessità deriva dal fatto che la fase zero è una novità assoluta anche per gli Uffici scolastici, e dunque un minimo di fase di rodaggio e di prudenza sono da mettere in conto.

Se tutte queste ipotesi andassero “a dama”, lunedì 25 alcuni uffici scolastici, sicuramente quelli delle province meno popolose, potrebbero avviare l’algoritmo sulle supplenze “normali” procedendo alla pubblicazione entro la giornata. Come detto, un’ipotesi tutt’alto che banale, ma che in ogni caso non si può escludere del tutto. Vedremo se qualche ufficio scolastico ci riuscirà, il primo passo sarà sicuramente quello di avviare le procedure già sabato 23. Altrimenti tutti gli incastri salterebbero e i ritardi si accumulerebbero.

Bollettino zero non pubblicato

Fermo restando che il ministero ha indicato nella fine di agosto la scadenza tassativa per il perfezionamento della fase riservata ai docenti confermati sul sostegno.

Il bollettino zero in ogni caso non verrà pubblicato, avendo unicamente funzione interna di verifica del diritto di nomina dei docenti destinatari di continuità che hanno accettato. Invece i bollettini dal primo in poi verranno pubblicati sui siti dell’Ambito Territoriale di riferimento.