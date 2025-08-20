In arrivo gli esiti dell’assegnazione provvisoria 2025, è venerdì 22 la scadenza ufficiale

Settimana densa di appuntamenti per la scuola italiana e in particolare per i docenti in attesa di assegnazione di una cattedra in vista del prossimo anno scolastico. Si procede a ritmo serrato fino al prossimo weekend con una serie di scadenza in programma. Si comincia con la scadenza di domani, entro la quale si completerà la procedura relativa all’assegnazione delle nomine per la mini call veloce.
Le prossime scadenze
Il giorno dopo, venerdì 22, è il termine ultimo per la pubblicazione degli esiti relativi alla fase di valutazione delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni relative all’anno scolastico 2025/2026.
Il giorno dopo, il 23 agosto, prenderà il via (o almeno potrebbe prendere il via ma è da verificare che non si rimandi tutto a lunedì 25) la fase dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze Gps, con la fase preliminare riservata al bollettino zero per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia, da completare entro il 31 agosto. Completata questa fase, prenderà il via la fase ordinaria dell’algoritmo, con il primo bollettino che anch’esso potrebbe essere pubblicato prima della fine del mese.
La scadenza per la pubblicazione degli esiti relativi alla fase di valutazione delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni relative all’anno scolastico 2025/2026 giunge al termine di quasi un mese di attivazione delle funzioni per l’esame delle istanze.
Le nomine a tempo determinato
Le funzioni sono attive dal 28 luglio all’interno del portale SIDI raggiungibili dal menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente”. Possono accedere alla gestione gli utenti abilitati degli Uffici Scolastici Territoriali.
Lo scorso 11 agosto si è conclusa la fase inerente la trasmissione dell’abilitazione per i docenti neoassunti da concorso PNRR1 nell’a.s. 2024/25 che avevano presentato domanda con riserva.
Fino a dopodomani si possono effettuare le nomine a tempo determinato, comprese le conferme per i docenti di sostegno previste dal D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025, da completare entro fine mese.