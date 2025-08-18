Il problema dei posti di sostegno per secondaria di primo e secondo grado esclusi dalle immissioni in ruolo: sono in deroga in organico di fatto

C’è molta confusione tra i docenti di sostegno per la contraddittoria situazione che sta emergendo in questa prima metà di agosto, alla luce di quello che emerge in ambito disponibilità di posti tra scorrimento prima fascia Gps e mini call veloce. In particolar modo la mancanza di posti disponibili per alcune tipologie di sostegno, in particolare ADMM e ADSS, stride con quello che accadrà a breve, ovvero l’assegnazione degli incarichi tramite algoritmo Gps. In quell’occasione i posti saranno disponibili.

Gli 80mila docenti non specializzati

Sullo sfondo l’arrivo del nuovo esercito di specializzati su sostegno grazie ai Corsi Indire e universitari, triennalisti e specializzati estero, che andranno ulteriormente a saturare molte regioni e tipologie di posti. Ultimo elemento da considerare, gli 80mila docenti non specializzati cui annualmente vengono affidate cattedre sul sostegno.

Da cosa dipende questa serie di incongruenze con cui i docenti sul sostegno hanno a che fare? All’origine c’è il fatto che molti posti di sostegno, soprattutto nella secondaria di primo e secondo grado, sono in organico di fatto, ovvero posti in deroga.

Sono posti che quindi non vengono poi conteggiati per le immissioni in ruolo. Il destino di queste cattedre è quello di essere assegnare ogni anno come supplenze. Finendo poi per non essere disponibili per le procedure straordinarie da GPS né per la minicall.

Trasfomazione di organico di fatto in organico di diritto

Proprio per ovviare a questa situazione, il ministero riceve da tempo da parte dei sindacati la richiesta di trasformare l’organico di fatto in organico di diritto per stabilizzare il personale. Se la richiesta venisse accolta consentirebbe una modifica strutturale utile a migliorare la disponibilità di posti per le immissioni in ruolo, assicurando al contempo una maggiore continuità didattica a beneficio di studenti in primis, ma anche dei docenti.

Bisogna considerare poi che in vista del prossimo anno scolastico i posti per ADSS sono stati assegnati dalla procedura ordinaria GaE – concorsi in virtù della pubblicazione delle graduatorie del PNRR1 nel 2025, con molti idonei del concorso ordinario 2020, come in Sicilia. Il risultato finale è che per ADMM sono disponibili solo 59 posti che verranno assegnati mediante mini call veloce.