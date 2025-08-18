Per ADSS non ci sono posti disponibili per la mini call veloce sostegno 2025: la piattaforma non mostra alcuna regione selezionabile

Mancano circa 24 ore alla conclusione della procedura per l’assegnazione dei posti residui sul sostegno su altre province dopo la chiusura dello scorrimento della prima fascia Gps (che non beneficerà di alcuna proroga, per cui è all’ultimo anno).

La selezione della provincia

Molti candidati hanno già provveduto a presentare domanda ma altri aspettano le ultime ore per avere chiara la propria situazione personale e professionale e fare le scelte migliori, compatibilmente con le disponibilità che, va detto, non sono molte.

Molti candidati infatti stanno rimanendo spiazzati dal fatto che compilando la domanda non riscontrano opzioni selezionabili nel menu a tendina per la scelta della regione. Una scelta del ministero nella predisposizione della piattaforma finalizzata a scongiurare errori da parte dei candidati stessi, che in questo modo non rischiano di selezionare una provincia priva di posti disponibili.

Infatti se nel menu a tendina non figura alcuna regione selezionabile, significa che in quel contesto non ci sono posti disponibili. Altrimenti sarebbero visualizzati nel menu stesso. Quando il ministero ha pubblicato le disponibilità, è emerso chiaramente che per alcuni gradi non ci sono posti vacanti. Emblematico il caso del sostegno nella secondaria di secondo grado. In questo caso non sono residuati posti in nessuna regione, per cui il menu resterà vuoto.

Il caso di infanzia e primaria

Molta più disponibilità invece per infanzia e primaria, con la quasi totalità di questo grado a farla da padrona sul complesso dei posti disponibili, soprattutto al Nord. Ci sarebbero addirittura province con 200 posti disponibili.

In queste ultime ore è bene aver chiaro questo aspetto legato alle disponibilità mostrate dalla piattaforma, per inoltrare la domande nel miglior modo possibile. Tornando ai posti disponibili, per ADSS non ce ne sono, per cui chi sta partecipando alla mini call veloce sostegno 2025/26 dovrà farsene una ragione.