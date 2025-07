Algoritmo Gps 2025: la precedenza non può superare il principio del turno di nomina, vale solo all’interno dello stesso

Ancora qualche giorno per provvedere alla compilazione delle 150 preferenze Gps, con finestra temporale che si chiuderà definitivamente alle ore 14 del prossimo 30 luglio. Saranno decisive, ta le altre cose, le precedenze previste dalla normativa, in grado di spostare gli equilibri nell’assegnazione delle cattedre. Ci sono però dei paletti invalicabili.

Sono condizioni regolamentate in larga parte dal contratto sulla mobilità, e sono previste anche nell’istanza online di Inoltro Nomine Supplenze (INS), ai punti 6 e 7 della procedura.

Le situazioni che configurano il diritto alla precedenza comprendono l’assistenza a familiari con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, la disabilità personale grave, l’invalidità superiore ai 2/3 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 21 della legge 104.

Chi è in possesso di una precedenza beneficia di priorità all’interno dell’algoritmo di assegnazione dei posti. E’ sancito nella guida operativa, ma il meccanismo di applicazione è tutt’altro che banale e scontato.

Quando si esercita la precedenza

La precedenza può essere fatta valere solo se il candidato risulta all’interno del turno di nomina. Significa che chi ha diritto a una precedenza per assistenza o per motivi personali, ne può beneficiare solo nel momento in cui rientra nel contingente di aspiranti chiamati per l’assegnazione.

Il principio fondante è che la precedenza non può comunque superare il principio del turno. In altre parole, l’algoritmo non pul assegnare un incarico a tempo indeterminato o più vantaggioso rispetto a chi ha effettivo diritto alla nomina sulla base della posizione in graduatoria.

Precedenza sì, quindi, ma non si può superare un altro candidato con punteggio più alto. Allo stesso modo, non si può beneficiare di un incarico al 31 agosto se si rientra solo nei posti disponibili al 30 giugno.

Le condizioni necessarie

Il sistema delle precedenze nelle supplenze Gps 2025 opera quindi solo a parità di condizioni e quando si è effettivamente in turno.

Per beneficiare della precedenza, biosgna sempre presentare tutta la documentazione necessaria durante la compilazione della domanda INS. Il consiglio è di compilare la domanda come se non si ha diritto alla precedenza, in modo da non falsarele proprie scelte sulla base di un diritto che poi nella realtà potrebbe non essere applicato.