Dichiarazione possesso requisiti: chi deve compilare la funzione nella domanda per le max 150 preferenze

Sta creando un po’ di confusione la funzione “Dichiarazione possesso requisiti” presente nella domanda per le max 150 preferenze che i candidati interessati stanno compilando anche in questo ultimo weekend di luglio. Ricordiamo che ci sono ancora pochi giorni disponibili prima che si chiuda la finestra temporale utile all’invio dell’istanza, fissata quest’anno dal ministero per il 30 luglio, che consente poi di aprtecipare all’attribuzione di supplenze da fine agosto mediante algoritmo.

Annullo dell’inoltro e nuovo invio

La funzione “Dichiarazione possesso requisiti” è presente nella sezione relativa all’attribuzione delle supplenze finalizzate alle nomine in ruolo. Ma chi è interessato da questo tipo di funzione? Devono compilarla tutti? Meglio fare chiarezza in modo che i docenti interessati possano valutare per tempo se hanno provveduto correttamente all’invio della domanda.

Ricordiamo infatti che anche se si è provveduto all’invio, qualora ci si accorga di aver commesso un errore, o si voglia modificare qualche scelta, si fa sempre in tempo purché si rientri nella finestra temporale indicata dal ministero, annullando l’invio e provvedendo a un nuovo inoltro.

I destinatari della funzione “Dichiarazione possesso requisiti”

La funzione “Dichiarazione possesso requisiti” permette di dichiarare il possesso dei requisiti delle supplenze annuali finalizzata alla nomina in ruolo. Questo significa che questa sezione è riservata unicamente ai candidati inclusi senza riserva nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno. Tutti gli altri non sono interessati da questa opzione, per cui chi l’ha ignorata non ha necessità di inoltrare nuovamente la domanda previa modifica, non rientrando tra i destinatari della stessa.