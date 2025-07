Tutorial 150 preferenze gps 2025: come compilare la domanda per ottenere le migliori sedi

Molti docenti impegnati nella presentazione delle domande per le 150 preferenze hanno una buona esperienza che deriva dagli anni passati. Un’esperienza che avrebbero voluto mettere a frutto grazie all’opzione chiesta dai sindacati al ministero di poter importare le preferenze dello scorso anno. Opzione negata dal ministero.

Il tutorial per chi è alla prima domanda

Diverso il discorso per chi è alla prima esperienza, e che ha bisogno di un tutorial utile a capire il modo migliore per impostare le opzioni migliori possibili in modo da ottenere un incarico in linea con le proprie esigenze. La procedura per la selezione delle max 150 preferenze è rivolta a tutti i docenti inseriti nelle GPS, negli elenchi aggiuntivi e nelle GAE.

Ogni anno è necessario procedere con la compilazione dell’istanza per la scelta delle sedi, anche se ci si trova nell’anno intermedio di aggiornamento delle gps e se si è provveduto alla compilazione dell’istanza l’anno precedente. La domanda di un anno fa non ha validità per quest’anno. Si può confermare la domanda integralmente, ma in ogni caso bisogna inoltrarla nuovamente.

L’assegnazione degli incarichi

Con la domanda si possono presentare fino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza. La domanda riguarda anche gli iscritti in prima fascia GPS sostegno. Vale anche per l’immissione in ruolo con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026.

Il tutto poi servirà a “guidare” l’algoritmo che assegnerà gli incarichi in base alle scelte fatte. Eventuali “scavalcamenti” o rinunce dipenderanno dalle opzioni inserite in questa fase.

Il presupposto fondamentale è selezionare sedi che poi si è certi di accettare, compatibilmente però con la scelta di un numero consistente di preferenze, per non rischiare di risultare rinunciatari ed essere scavalcati dall’algoritmo.

Il sistema consente di scegliere preferenze per cattedre intere o spezzoni, per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, su scuole singole, comuni, distretti o l’intera provincia.

L’accesso a Istanze Online

Chi è in GPS sostegno e ha ricevuto richiesta di conferma per l’anno successivo da parte delle famiglie deve innanzitutto indicare la stessa scuola. Chi sceglie gli spezzoni, deve specificare il minimo e il massimo di ore accettabili.

Per compilare l’istanza online bisogna effettuare l’accesso tramite SPID, CIE, credenziali ministeriali, CNS o eIDAS. Fondamentale essere abilitati al servizio “Istanze Online (POLIS)”. Chi a settembre (o fine agosto, ma anche più tardi) riceverà la nomina, dovrà accettarla entro cinque giorni. Oltre questo termine, sarà considerato rinunciatario e non potrà ricevere ulteriori proposte.