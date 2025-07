Pubblicazione nuove Gps 2025: ecco quelle da controllare prima della presentazione delle 150 preferenze

Parallelamente alla presentazione delle domande per le 150 preferenze iniziate la settimana scorsa e che si concluderanno il prossimo 30 luglio, prosegue la pubblicazione, o meglio la ripubblicazione delle nuove graduatorie GPS aggiornate che avranno valore per l’anno scolastico 2025/26. Prendere visione di queste graduatorie consente di avere un’idea più chiara della propria posizione in seguito agli ultimi aggiornamenti, e di capire quali reali possibilità di ottenere un incarico di supplenza Gps dall’algoritmo da fine agosto per le sedi più ambite, in base alla concorrenza attuale.

Niente aggiornamento delle gps

Ricordiamo che quest’anno non era previsto l’aggiornamento delle graduatorie Gps, ma solo l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps per coloro i quali avevano nel frattempo ottenuto i titoli necessari, proprio per evitare che questi docenti fossero costretti ad attendere il prossimo anno. L’inserimento ini ogni caso è avvenuto in coda alla prima fascia, ma inevitabilmente ha creato scossoni nella seconda fascia.

Non è garantito che tutte le graduatorie vengano pubblicate entro la fine di luglio e dunque in tempo per la presentazione delle domande per le 150 preferenze, questo potrebbe creare una disparità tra i vari candidati. Per questo conviene consultare periodicamente i siti degli Uffici Scolastici di proprio interesse per verificare che siano stati pubblicati gli elenchi di prima fascia, elenco aggiuntivo e seconda fascia.

La cancellazione dalle Gps

Le variazioni dipendono dai controlli avvenuti negli scorsi mesi da parte delle segreterie scolastiche. Controlli che possono aver avuto come conseguenza la correzione dei punteggi o il depennamento per mancanza del titolo di accesso.

Le modifiche hanno dipendono anche dalla costituzione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia sia posto comune che sostegno. Sono relative al conseguimento dell’abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025.

Inevitabile poi la cancellazione dalle GPS di chi è incluso in GAE per la stessa provincia e classe di concorso. Infine poi il consolidamento della posizione in prima fascia GPS che interessa chi ha conseguito il TFA sostegno in Italia ai sensi della nota del 20 giugno 2025.

Le Gps aggiornate