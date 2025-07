Stipendio docenti e Ata luglio 2025: raddoppia l’ivc fino a un massimo di 20€, cambia la dicitura del taglio del cuneo fiscale

Disponibile sul sito della pubblica amministrazione Noipa lo stipendio relativo al mese di luglio 2025 per il personale scolastico. Docenti e ATA possono visualizzarlo se in possesso di contratto a tempo indeterminato o al 31 agosto. Su Noipa è disponibile il cedolino già visibile contenente l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale che quasi raddoppia rispetto ai mesi passati, arrivando all’1%.

Gli aumenti di stipendio previsti

Il tutto in attesa dei prossimi incontri all’Aran tra ministero e sindacati per proseguire la trattativa valida per il rinnovo del contratto scuola che dovrebbe portare ai nuovi aumenti stipendiali, in media di 140 euro a dipendente scolastico. Se la trattativa verrà conclusa entro l’estate, ma non sarà semplice considerati i punti di distanza che ancora separano le parti, si potrebbe sperare di avere gli aumenti in busta paga entro la fine dell’anno, magari con saldo degli arretrati a ridosso di Natale come avvenuto in occasione dello scorso rinnovo di contratto.

Il cedolino è già visibile, ma i pagamenti avverranno solo la prossima settimana, per la precisione bisogna aspettare il prossimo mercoledì 23 luglio.

Il Bonus fiscale, con il taglio del cuneo, non scompare ma cambia dicitura, per cui chi cerca di individuarlo potrebbe pensare non ci sia più rispetto allo scorso mese.

L’aumento dell’Ivc

Il Bonus sarà identificato con la voce “Altri assegni” con la dicitura Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24.

Gli importi inerenti l’Ulteriore Detrazione verranno sommati alle altre detrazioni fiscali, contenuti in un messaggio a cedolino, con la dicitura Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24.

Dal prossimo mese l’indennità di vacanza contrattuale aumenterà rispetto ai primi mesi dell’anno, quasi raddoppiando. Si tratta comunque di importi limitati, che arriveranno al massimo a circa 20 euro.

Sono importi per il triennio 2025-2027 sanciti nella legge di Bilancio 2025. Questa la tabella percentuale delle indennità in base agli stipendi:

0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025;

1% a partire dal 1° luglio 2025.

L’indennità di vacanza contrattuale passa così dallo 0,6% sullo stipendio tabellare all’1%.