Scorrimento GPS sostegno I fascia ed elenchi aggiuntivi: pubblicazione delle istruzioni operative annuali per sapere se avrà precedenza sugli idonei dei concorsi

L’attesa per lo scorrimento delle GPS sostegno I fascia ed elenchi aggiuntivi e successiva eventuale mini call veloce è direttamente proporzionale all’incertezza che ancora regna in merito a queste procedure che potrebbero essere entrambe all’ultimo anno di attuazione. Se per lo scorrimento delle Gps I fascia ed elenchi aggiuntivi è praticamente sicuro che non ci sarà una proroga (a meno di reinclusione nell’ambito di un potenziale doppio canale di reclutamento su posto comune di cui si sta discutendo in Commissione al Senato), per la mini call veloce molto dipenderà dai risultati che saranno evidenziati al termine della procedura di quest’anno.

Istanza di 48 ore a fine agosto

Già dodici mesi fa la procedura non ha dato grandi risultati, se lo stesso dovesse avvenire quest’anno non sarebbe da escludere una bocciatura per il 2026 dell’istanza flash di 48 ore a fine agosto.

Le procedure di scorrimento delle GPS sostegno I fascia ed elenchi aggiuntivi e mini call veloce si attuano sui posti di sostegno residuati al termine delle assunzioni da GaE e GM. Nelle prossime settimane il ministero fornirà istruzioni operative che consentiranno di capire se lo scorrimento sarà messo in calendario prima dello scorrimento degli idonei dei concorsi. Questo ordine temporale fu attuato lo scorso anno, ma quest’anno potrebbe essere collocato anche dopo.

La pubblicazione delle istruzioni operative annuali

Per sapere con certezza come avverranno le immissioni in ruolo a.s. 2025/26 nella scuola secondaria, bisogna in ogni caso attendere indicazioni più precise contenute nella pubblicazione delle relative e annuali istruzioni operative.

L’unica certezza al momento è che le immissioni in ruolo vengono effettuate, sia nella scuola dell’infanzia e primaria che nella secondaria, attingendo per il 50% dei posti da GaE e per il 50% da GM.

La percentuale riservata alle GM viene ripartita tra le varie procedure concorsuali attuate in base a percentuali prestabilite.

Per la scuola secondaria l’ordine di scorrimento preciso dipenderà dal contenuto delle annuali istruzioni operative. In linea di massima, è preventivabile immaginare che dovrebbero avvenire attingendo dalle GM secondo le percentuali già attuate negli anni passati.