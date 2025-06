Aggiornamento GPS: nel prossimo non conta data di abilitazione modalità seguita per la posizione

Archiviata o quasi la procedura di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi, procedura dell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie, l’attenzione si sposta al prossimo anno, considerato che nel 2026 ci sarà il nuovo aggiornamento delle GPS. In vista del prossimo anno, per l’inserimento in graduatoria si prenderà in considerazione il criterio del punteggio. Non avranno dunque impatto la data di abilitazione o la modalità dell’abilitazione stessa, che sia concorso o corso abilitante. Non sarà quindi questo un elemento che potrà influire sull’ordine in graduatoria.

I nuovi docenti abilitati

Una questione che riguarda da vicino l’inserimento in GPS per i docenti abilitati. Il timore di alcuni è che ci potesse essere una qualche precedenza in graduatoria per chi ha conseguito l’abilitazione prima rispetto ad altri candidati.

Quindi la data di conseguimento dell’abilitazione non influisce in alcun modo sull’ordine in GPS.

Da cosa dipende quindi l’ordine di inserimento? Si tiene conto del punteggio complessivo. Questo dunque non deve costituire un motivo di preoccupazione se alcuni candidati ottengono l’abilitazione all’ultimo momento. Sono docenti che in ogni caso potranno trovarsi più in alto in graduatoria, a patto naturalmente che abbiano un punteggio alto che lo consente.

La posizione in graduatoria

In vista del prossimo anno scolastico in avvio a settembre, si può verificare i caso di docenti presenti nell’elenco aggiuntivo con punteggio maggiore rispetto ad un altro di prima fascia. Prevale in questo caso l’anno di inserimento.

In vista dell’aggiornamento delle Gps biennale nel 2026/27 i nuovi abilitati e specializzati entreranno in prima fascia GPS. E’ la graduatoria riservata ai candidati che dispongono di abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Per loro non conta l’anno di inserimento, dal momento che l’elenco sarà stilato in base al punteggio derivante da titoli e servizi.

Nelle graduatorie GPS conta solo la posizione in graduatoria in base al punteggio, dal momento che le abilitazioni sono equiparate.

Con lo scioglimento delle riserve che si conclude nei prossimi giorni, verranno stilati gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, utili per ottenere gli incarichi da settembre.