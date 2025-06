Assegnazioni provvisorie docenti 2025: domande dall’11 al 24 luglio, nei prossimi giorni la conferma ufficiale

Ci sono prime indicazioni abbastanza attendibili cica la finestra temporale utile alla presentazione delle domande per le assegnazioni provvisorie docenti in vista del prossimo anno scolastico. Fonti sindacali riportano che il periodo utile per l’invio dell’istanze dovrebbe andare dall’11 al 24 luglio.

Le operazioni in vista del prossimo anno scolastico

Sono le date emerse nel corso di un incontro nelle scorse ore tra ministero e sindacati. Sono giorni di febbrile attività per la definizione di molte delle operazioni utili all’avvio regolare del prossimo anno scolastico, e in questo ambito figurano anche le operazioni relative alle istanze per le assegnazioni provvisorie docenti.

Gli incontri tra sindacati e Ministero sono finalizzati anche a trovare un accordo utile ad apporre entro l’estate la firma sul rinnovo del contratto scuola, un CCNI particolarmente complesso sotto molti punti di vista inerente gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Il confronto tra sindacati e ministero

Un passo in avanti in questo senso è rappresentato dal fatto che il testo è già comprensivo delle novità inserite nel CCNI mobilità sottoscritto a gennaio 2025. Questo consentirà la ricezione di deroghe indirizzate ai docenti a tempo determinato assunti da GPS sostegno.

Questo però rende il risultato finale tutt’alto che scontato, dal momento che le parti sembrano ancora abbastanza distanti per quel che concerne la questione dei docenti assunti da concorso PNRR con contratto a tempo determinato.

Le date da confermare

Per questa categoria, al momento, MIM e MUR hanno pensato alla data dell’8 agosto come termine ultimo per il conseguimento dell’abilitazione. Filtra comunque un certo ottimismo soprattutto da parte sindacale, e l’obiettivo è arrivare a un accordo che consenta di apporre la firma già entro fine mese.

Sempre la prossima settimana dovrebbe arrivare la conferma definitiva circa la possibilità che siano effettivamente confermate le date indicate che vanno dall’11 al 24 luglio per le domande di assegnazione provvisoria.