Posti in deroga per il sostegno nelle GPS: a settembre e ottobre numerose cattedre disponibili ma solo dopo che la situazione delle classi è definitiva

Anche quest’anno, come spesso accade, a settembre e ottobre ci saranno posti in deroga per il sostegno nelle GPS. Una situazione che si verifica ogni anno, e il prossimo non dovrebbe fare eccezione. Ma cosa sono i posti in deroga per il sostegno? Si tratta a tutti gli effetti di posti aggiuntivi, rispetto all’organico di diritto, cui il Ministero dell’Istruzione fa ricorso per andare a occupare cattedre utili a rispondere a esigenze specifiche di supporto scolastico per studenti con disabilità.

Le prospettive per i prossimi anni

Una prassi che probabilmente nei prossimi anni potrebbe venir meno, con l’aumento dei docenti specializzati mediante Corsi Indire. Ma considerato che si tratta di un progetto ancora fermo (ci riferiamo al doppio canale di specializzazione sul sostegno composto da Corsi Indie e Tfa), per l’anno prossimo è molto probabile che subito dopo l’inizio dell’anno scolastico ci possano essere nuovi posti in deroga disponibili.

Sono posti che vengono assegnati annualmente, in base alle esigenze e alla situazione specifica delle scuole. Sono posti che vengono coperti tramite supplenze, di solito fino al termine delle attività didattiche e quindi con scadenza 30 giugno.

La funzione dei posti in deroga su sostegno e posto comune

L’obiettivo del ministero con l’avvio del doppio canale di specializzazione sul sostegno è quello sia di ridurre il numero di non specializzati sul sostegno cui affidare cattedre, sia di immettere gradualmente e progressivamente in ruolo i nuovi specializzati. Questo potrebbe portare nei prossimi anni a una diminuzione del numero di posti in deroga sul sostegno da assegnare annualmente.

Per il prossimo anno però, come accade spesso, soprattutto per il sostegno, a settembre e anche a ottobre ci saranno sicuramente molti posti in deroga. Saranno noti solo quando la situazione delle classi sarà definitivamente stabilita. Se ci saranno le condizioni degli anni passati, anche quest’anno si provvederà all’assegnazione di questi posti.