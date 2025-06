Specializzazione sostegno 2025: scoppia la polemica per i 24 punti in meno assegnati in graduatoria ai per docenti ITP nonostante lo stesso percorso dei colleghi

La specializzazione sostegno per docenti ITP, nonostante comporti lo stesso percorso dei colleghi, conferisce 24 punti in meno in graduatoria. Una situazione che sta destando molte polemiche e che i diretti interessati vogliono venga risolta al più presto dal ministero, sia per una questione pratica di oggettivo svantaggio, sia per una questione di giustizia e di parità di trattamento.

La disparità di trattamento

Sollevano la questione gli appartenenti al Movimento ITP Specializzati sul Sostegno Didattico. Il sistema di attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l’insegnamento sul sostegno, secondo loro, ha qualcosa che non va.

E’ quello che emerge analizzando l’Ordinanza Ministeriale pubblicata pochi giorni fa, la n. 88 del 16 maggio 2024, in base alla quale c’è una netta disparità di trattamento tra specializzati sostegno TFA, a seconda che si tratti di docenti tecnico-pratici (ITP) o docenti con altro titolo di studio.

I punti aggiuntivi derivanti dal possesso dell’abilitazione disciplinare, vengono assegnati ad alcune categorie di docenti, mentre alti restano tagliati fuori, nonostante la parità di competenze professionali acquisite.

24 punti in meno

E così gli Itp si ritrovano addirittura con 24 punti in meno sulla classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado) rispetto ai colleghi. Una penalizzazione evidente considerato il valore di ogni singolo punto pe salare le graduatorie provinciali per le supplenze.

Il movimento chiede di chiarire la situazione, se si tratta di un errore, di un’emissione o di una distinzione effettuata volutamente. A rendere “inaccettabile” la discriminazione, secondo il movimento, il fatto che le competenze specifiche richieste per l’insegnamento nella classe di concorso ADSS dipendono dal percorso di specializzazione sul sostegno (TFA), e non dal titolo di accesso. Percorso che non differisce tra Itp e colleghi “premiati” con 24 punti in più. Ora si attende la risposta del ministero, per capire se si tratta di un errore o, in caso contrario, per comprendere le motivazioni dietro tale scelta.