Domanda per le 150 preferenze: si potrà richiedere priorità su supplenze sostegno anche senza titolo di specializzazione

In vista della prossima presentazione delle domande per le 150 preferenze Gps, presumibilmente a fine luglio ma con finestra temporale ancora da stabilire ufficialmente, i docenti senza specializzazione potranno comunque richiedere con priorità incarichi su sostegno. Una possibilità che probabilmente nei prossimi anni verrà meno, visto l’alto numero di docenti specializzati che si andranno a formare con i nuovi Corsi Indire riservati a triennalisti e specializzati estero (oltre al Tfa che andrà avanti con i cicli annuali) ma che per quest’anno è ancora disponibile.

Chi deve presentare domanda

In fase di scelta delle 150 preferenze, infatti, ogni candidato ha la possibilità di indicare l’ordine di gradimento della nomina.

Ricordiamo che la presentazione della domanda è necessaria per partecipare alle assegnazioni mediante algoritmo, ed è slegata dall’aggiornamento biennale delle Gps. Questo significa che anche se si è presentata domanda lo scorso anno, e non si è aggiornata la propria posizione mediante inserimento negli elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia, è comunque indispensabile procedere nuovamente all’inoltro (anche se si desidera confermare in toto le preferenza di dodici mesi fa).

La domanda riguarda chi è inserito nelle GaE e nelle GPS ed è interessato alle supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2026.

La presentazione della domanda seve anche per richiedere lo scorrimento della prima fascia sostegno o elenco aggiuntivo per la supplenza finalizzata al ruolo. Quindi anche chi è interessato alla mini call veloce dovrà presentare domanda, dal momento che è una procedura riservata proprio a chi ha richiesto lo scorrimento della pima fascia o elenco aggiuntivo posto sostegno nella propria provincia, non trovando però posto.

Disponibilità e ripubblicazione gps

Ora non resta che aspettare le date ufficiali della finestra temporale e soprattutto sperare che le GPS vengano ripubblicate prima della domanda, dal momento che conoscere la propria posizione in graduatoria può influenzare in qualche modo le scelte.

Difficile invece che al momento della presentazione della domanda si conoscano tutti i posti disponibili. Se gli Uffici Scolastici le pubblicassero, comunicherebbero un dato ancora parziale influenzando in maniera errata le scelte.

Il primo turno di algoritmo dovrebbe svolgersi entro il 31 agosto con la nuova fase zero destinata alla continuità su sostegno. Il primo turno di algoritmo vero e proprio, invece dovrebbe valere per la presa di servizio del 1° settembre 2025.