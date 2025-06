Scioglimento riserva sostegno 2025: domande in corso, c’è tempo fino al 2 luglio per presentare istanza

Da ieri è possibile sciogliere la riserva per le GPS. La finestra temporale è stata attivata dal ministero lo scorso 16 giugno e consentirà ai candidati che si sono inseriti con riserva entro il 29 aprile 2025 e che hanno poi effettivamente conseguito il titolo di perfezionare la propria posizione. Ricordiamo che per ottenere il titolo utile alla riserva c’è comunque tempo fino al prossimo 30 giugno.

Le scadenze per la riserva gps

Tra i titoli da ottenere rimasti in sospeso con l’inserimento con riserva ci sono l’abilitazione tramite percorsi da 60, 36 o 30 CFU o la specializzazione sul sostegno (TFA) per infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

In ogni caso, hanno diritto a sciogliere la riserva unicamente coloro i quali hanno già provveduto a iscriversi in tempo nelle GPS elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia. La scadenza era fissata per lo scorso 29 aprile. Chi ha presentato la domanda di iscrizione, ha avuto la possibilità di selezionare una sola provincia in caso di primo inserimento. Nessuna modifica consentita invece a coloro i quali erano già inseriti: per loro il sistema prevedeva obbligatoriamente il mantenimento della provincia già scelta. E’ la situazione che riguarda chi si è inserito in altre classi di concorso nel 2024.

La scadenza per la riserva Gae

Per sciogliere la riserva, proprio per dare tempo a chi deve ancora perfezionare il titolo entro il 30 giugno, ci sarà tempo fino al 3 luglio 2025. Lo scioglimento della riserva non riguarda soltanto la riserva delle Gps ma anche chi è inserito nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Una procedura del tutto simile a quella per le Gps, con la differenza che per le GAE lo scioglimento della riserva è riferito al mondo del sostegno o a infanzia e primaria. In questo secondo caso, riguarda chi consegue la laurea in Scienze della formazione primaria e si è inserito con riserva. La procedura permette di sciogliere la riserva coloro a chi è già iscritto in GAE su posto comune (infanzia o primaria) o a chi ha ottenuto una specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025.

Anche ni questo caso la scadenza è prevista per inizio luglio, ma un giorno prima, nello specifico il 2 luglio 2025. Non c’è differenza rispetto alla procedura per le GPS, se non fosse che riguarda solo il sostegno lasciando fuori le classi di concorso comuni (es. A12, A46, A47).