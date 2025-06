Mini call veloce sostegno 2025: attivazione su Istanze online di sole 48 ore, non si può scegliere la regione ma solo una provincia

Tra le tante procedure in programma in quest’estate caratterizzata come sempre da immissioni in ruolo e assegnazione di incarichi a tempo determinato per i docenti precari, riscuote particolare interesse la Mini call veloce per i posti di sostegno. Una procedura che in molti considerano ancora ostica, almeno per quel che riguarda il suo funzionamento, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Quando sarà collocata la mini call

Innanzitutto va detto che c’è ancora tempo prima che prenda il via la procedura per partecipare alla mini call sul sostegno. Sarà infatti messa in calendario dopo la procedura di presentazione dell’istanza per le 150 preferenze su Istanze online, che l’anno scorso fu collocata a livello di finestra temporale nella seconda metà di luglio.

Per la mini call invece bisognerà sicuramente aspettare il mese di agosto, considerato che può prendere il via solo dopo che verrà completato l’iter relativo alle assunzioni da graduatorie di merito e da prima fascia GPS + elenco aggiuntivo. In ogni caso prima dell’avvio dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze Gps mediante informatizzazione nomine, che quest’anno coinvolge anche la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie.

Le scelte possibili con la mini call

Per partecipare alla mini call veloce, bisognerà attendere l’apertura della piattaforma dedicata su Istanze Online, che consentirà di selezionare una sola provincia. Questo rende la procedura particolarmente rischiosa, dal momento che l’unica scelta disponibile, se non attentamente ponderata, può portare a un risultato lontano da quello desiderato.

La mini call infatti fa riferimento a una sola provincia, mentre impedisce la selezione di un’intera regione. Sarà poi compito degli Uffici Scolastici indicare i posti disponibili residui. Salvo modifiche dell’ultim’ora, per la presentazione delle domande sarà aperta una finestra temporale flash di sole 48 ore. Considerata anche la collocazione particolare ad agosto, diventa fondamentale restare informati sulle tempistiche per non perdere l’occasione.