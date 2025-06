Concorso scuola Pnrr 2: è iniziata la pubblicazione delle graduatorie

Dopo la lunga pausa forzata che ha dovuto vivere il concorso Pnrr 2, nella fase degli orali, per il pasticcio del quesito sbagliato che ha interessato alcune classi di concorso e che ha portato all’indizione delle prove suppletive per i candidati coinvolti, si assiste a una brusca accelerata che consente adesso di pubblicare le prime graduatorie.

Le prime graduatorie

Ad aprire le danze ci pensa l’USR Friuli Venezia Giulia, che in queste ore ha reso nota la prima graduatoria del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 3059/2024. In base alla normativa che disciplina il concorso PNRR2, leggermente diversa da quella del Pnrr 1 nella parte che riguarda la soglia di accesso dallo scritto all’orale, la graduatoria comprende un numero di candidati pari e non oltre i posti previsti dal bando di concorso.

Ci sono poi da integrare le eventuali rinunce successive. In quel caso si ricorre all’elenco dei candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Per chiamare questi candidati, si fa riferimento a una graduatoria che come sappiamo non è pubblica e non viene pubblicata, tema oggetto di polemica da sempre e soprattutto da quando il nuovo Decreto scuola ha introdotto le graduatorie a esaurimento degli idonei nella misura del 30%.

Le nomine in ruolo

La graduatoria di merito segue l’ordine di punteggio che scaturisce dal totale del voto conseguito nella prova scritta e nella prova orale. A questo si somma poi la valutazione dei titoli.

Può verificarsi il caso di parità di punteggio ottenuto da più candidati. In questo caso valgono le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i., dichiarate dagli interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.D.G. 3059/24.

Per le nomine in ruolo relative al prossimo anno scolastico c’è tempo fino a fine anno: entro il 31 dicembre 2025 infatti si fa ricorso alle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre.

All’insegna della trasparenza

Anche il Pnrr 2, come il Pnrr 1 (per ora ancora nulla si sa del Pnrr 3 che verrà bandito a fine anno con prove a inizio 2026, ma dovrebbe rientrare anch’esso) fa parte del decreto scuola n. 45/2025 convertito nella Legge n. 79 del 5 giugno 2025 che prevede l’integrazione della graduatoria per assegnare posti ancora residui dopo le assunzioni effettuate per un massimo del 30%.

Le nuove graduatorie Pnrr 2 rientrano nel nuovo piano di garanzia di trasparenza voluto dal ministero, e quindi saranno complete e visualizzabili, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

Friuli Venezia Giulia 11 posti