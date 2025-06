Nomi commissari esterni maturità 2025: online la piattaforma con l’elenco completo

Come anticipato nelle scorse ore, oggi 4 giugno è il giorno della pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dei nomi dei commissari esterni per la maturità 2025 e in generale per le commissioni dell’Esame di Stato 2025. I nomi sono disponibili sulla piattaforma predisposta dal ministero.

Le commissioni d’esame

Per la maturità 2025 sono coinvolti 524.415 studenti, divisi tra 511.349 candidati interni e 13.066 esterni. A esaminarli ci saranno 13900 commissioni, ripartite su 27.698 classi interessate dall’esame.

Le commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno e sei membri, tre esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

La scelta dei commissari esterni per la Maturità 2025 ricade su docenti che hanno presentato domanda su Istanze Online entro il 9 aprile scorso. Inclusi nell’elenco anche docenti di sostegno con abilitazione successiva all’assunzione. In questo caso, devono aver presentato domanda cartacea entro il 26 aprile.

Gli elenchi regionali

I presidenti invece sono stati scelti tra docenti e dirigenti scolastici che fanno parte di specifici elenchi regionali. Anche in questo caso le domande andavano presentate entro il 9 aprile. Non si può rifiutare la partecipazione alla commissione d’esame, se non nel caso di specifiche deroghe.

Il primo compito cui dovranno assolvere i commissari esterni sarà rispondere alla riunione plenaria il 16 giugno. La sede sarà indicata nella nomina, due giorni prima dell’inizio delle prove scritte.