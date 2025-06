Assegnazione supplenze sostegno gps 2025: con la nuova norma non solo conferma, anche miglioramento del contratto

Tra i vantaggi dell’accettare l’incarico di supplenza su conferma della famiglia dello studente c’è anche la possibilità di ottenere un contratto migliorativo rispetto a quello di cui si disponeva nell’anno precedente. Il tipo di supplenza da cui si proviene, infatti, non è vincolante nella stipula dell’orario settimanale in vista del prossimo anno scolastico, anzi.

Il contratto migliorativo

L’orientamento del ministero è che se c’è la possibilità di assegnare una condizione lavorativa migliorativa al docente che ha ricevuto la conferma, si procede. Una sorta di ‘premio’ per chi ha meritato svolgendo un buon lavoro la fiducia della famiglia, garantendo continuità didattica allo studente, cosa che rappresenta alla fine l’obiettivo principale del ministero.

Spesso infatti nelle critiche mosse a questa nuova normativa ci si concentra, anche giustamente, sulle presunte ingiustizie nei confronti dei colleghi che si vedono sottrarre la possibilità di un’assegnazione che avrebbe potuto interessare. Ma va sempre ricordato che questa non è una normativa pensata per i docenti, che diventano beneficiari indiretti in caso di conferma, ma per gli studenti e le loro famiglie, che possono trovare nella continuità didattica gradita un motivo di serenità e qualità didattica.

Il rischio di condizionamenti

Una continuità che può essere figlia di condizionamenti, giudizi non sempre corretti e che contravviene alla logica dell’assegnazione degli incarichi nella scuola solo sulla base del merito e delle graduatorie? Probabilmente sì, inutile negare che potranno verificarsi anche casi di questo tipo. Il bilancio va però fatto sulla situazione complessiva, e se la continuità didattica consentirà agli studenti con disabilità di conferire serenità e ottenere risultati miglior, l’obiettivo sarà stato raggiunto.

Solo alla fine di tutta la procedura si potranno trarre le prime conclusioni e si potrà fare un bilancio, apportando eventualmente i correttivi utili a migliorare una normativa che può essere sicuramente perfettibile.

I casi possibili

Tornando al miglioramento della condizione contrattuale possibile per i docenti destinatari si conferma, si può configurare il caso di un docente che può essere confermato con algoritmo che trova un posto compatibile con le condizioni dichiarate. In questo caso l’insegnante viene confermato con priorità ed escluso dai successivi turni da GPS.

Si può anche configurare la situazione sello spezzone compatibile, con insegnante che individua uno spezzone esprimendo preferenza per quel posto, e parteciperà al turno da GPS per l’eventuale completamento orario. Precedenza ai docenti specializzati.

In caso invece di nessuna assegnazione, per mancanza di posti compatibili, il docente continuerà a partecipare alla procedura di assegnazione nomine da GPS tramite algoritmo, in base alla propria posizione in graduatoria e le preferenze espresse nella domanda.