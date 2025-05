Concorsi scuola PNRR: chi supera le prove ottiene 12 punti per mobilità e graduatoria interna di istituto anche senza vincere

Superare un concorso scuola ordinario, per titoli ed esami, dà diritto vantare 12 punti nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. Fanno quindi parte di questi concorsi che conferiscono questo diritto anche i concorsi PNRR. Una precisazione importante nel momento in cui l’idoneità, anche dei non vincitori, rappresenta un’occasione importante per entrare nelle graduatorie da cui si attingerà nei prossimi anni per le assunzioni.

Chi ha diritto ai 12 punti

La regola generale è che superare un concorso pubblico per titoli ed esami, come quelli PNRR, dà diritto a 12 punti. E i concorsi PNRR, sia il primo che il secondo, rientrano nella categoria dei concorsi ordinari.

I concorsi ordinari, danno diritto a questo punteggio nel momento in cui si superano le prove previste. Non è necessario rientrare quindi nel numero dei vincitori per avere diritto all’ottenimento dei 12 punti nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto.

Niente 12 punti invece, sempre in base alla normativa sui concorsi ordinari, per coloro i quali hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75. Il riferimento in questo caso è alla partecipazione ai concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi prima della legge 270/82.

Anche i non vincitori

Ricapitolando, per i 12 punti il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami. Non serve che il concorso sia stato vinto, l’importante è che sia stato superato, quindi che siano state superate tutte le previste prove, a prescindere dall’essere riusciti a rientrare o meno nel numero dei vincitori.

