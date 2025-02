Gps 2025: 12 punti in più in graduatoria a chi ha avuto accesso diretto al TFA sostegno senza la selezione negli elenchi aggiuntivi

Gli insegnanti che prenderanno parte alla procedura prevista per la prossima primavera utile all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS sostegno saranno valutati in base al voto conseguito nella specializzazione, secondo la Tabella A/7 allegata all’OM n. 88/2024. Il punteggio sarà assegnato su una scala da 8 a 24 punti, in base al voto finale del titolo rapportato a 100, con arrotondamento per eccesso se pari o superiore a 0,50. Ai percorsi di specializzazione che presentano carattere di selettività e sono a numero programmato, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 12 punti.

Le incertezze della normativa

Qualche dubbio in più sorge per quel che riguarda i docenti ammessi alla specializzazione sul sostegno tramite la riserva del 35% dei posti, prevista dal DI n. 549 del 29 marzo 2024. E’ una riserva è stata destinata a coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. Se il numero di domande per la riserva ha superato i posti disponibili, gli Atenei hanno predisposto una graduatoria basata su titoli e servizio.

Secondo l’interpretazione prevalente, anche i docenti che hanno avuto accesso al percorso tramite la riserva hanno diritto ai 12 punti aggiuntivi. Questo perché:

In caso di domande eccedenti, è stata comunque prevista una selezione.

Il punteggio aggiuntivo è attribuito al percorso stesso, non alla modalità di accesso.

La tabella A/7 non esclude espressamente questi candidati.

Il principio del Pnrr2

Un principio simile è stato applicato anche al concorso PNRR2, dove il punteggio aggiuntivo per l’abilitazione è stato riconosciuto per i percorsi selettivi a numero programmato, indipendentemente dalla selezione individuale dei candidati.