Assunzioni da GPS sostegno prima fascia: 2025 ultimo anno valido, ma c’è già la richiesta di proroga ed estensione al posto comune

Saranno mesi decisivi i prossimi per capire se quello in corso sarà l’ultimo anno caratterizzato dalle assunzioni da GPS sostegno prima fascia. Al momento, la decisione del ministero è di concludere con il 2025 quello che è stato un esperimento ritenuto positivo da più parti (docenti interessati, sindacati), un doppio canale di reclutamento sul sostegno che ha consentito a molti insegnanti di accedere al ruolo.

In attesa di proroga

Ma non sono da escludere proroghe, anche se al momento non ci sono segnali concreti in questo senso. Perché la proroga arrivi e coinvolga anche il 2026 (almeno, ma potrebbe anche arrivare un prolungamento più esteso) bisognerebbe mettere mano alla normativa attuale, che contempla ora come ora la scadenza delle assunzioni da Gps sostegno da prima fascia a 31 dicembre 2025.

Come detto, si tratta di una procedura molto apprezzata dai sindacati, che infatti si stanno muovendo in queste settimane per chiedere al ministero il mantenimento di questo provvedimento almeno per il prossimo anno. Non solo: l’esempio positivo attuato con il sostegno, è da tempo ritenuto utile per richiedere l’estensione della misura anche al posto comune, andando ad attivare quel doppio canale di reclutamento di cui si parla ormai da anni ma che rappresenta ancora un miraggio.

Doppio canale di reclutamento su posto comune

Negli ultimi mesi, forse per la prima volta, ci sono state aperture da fonti governative verso questa possibilità, anche se non ufficialmente e non dichiarandolo apertamente. Ma è stato anche specificato che perché questo possa accadere, serve dall’Ue maggiore flessibilità e conferimento di ulteriore autonomia nei confronti dell’Italia per quel che riguarda le modalità e quantità di assunzioni. Tesi prontamente ribattuta da Bruxelles stessa, che ha ribadito come in questo senso non ci siano vincoli particolari. Insomma un rimbalzo di responsabilità che per il momento allontana la possibilità di un doppio canale di reclutamento su posto comune. Molto più facile e probabile, anche se al momento non in programma, che si proceda con la proroga delle assunzioni da GPS sostegno prima fascia anche per il 2026.

