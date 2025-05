Scorrimento prima fascia per il ruolo: la partecipazione dei docenti che hanno abbandonato supplenza ottenuta da gps

Lo scorrimento di prima fascia per il ruolo è un obiettivo anche dei docenti che hanno abbandonato nel corso dell’anno scolastico in corso una supplenza da GPS sostegno. Cosa accade in vista del prossimo anno? Sicuramente a questi docenti è preclusa la possibilità di ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie. Più controversa la questione inerente le assunzioni finalizzate al ruolo.

L’abbandono del servizio

In base all’articolo 14 dell’OM 88/2024 che regolamenta l’aggiornamento delle GPS 2024/26 e disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio in corso, l’abbandono del servizio, che comprende anche un incarico di supplenza, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS.

La preclusione include anche le graduatorie di istituto. Niente da fare per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione. L’esclusione vale per il biennio intero, quindi fino al prossimo anno.

Le assunzioni finalizzate al ruolo

E le assunzioni finalizzate al ruolo? Secondo Orizzonte Scuola, il requisito per partecipare alle assunzioni straordinarie è l’inclusione a pieno titolo nelle GPS sostegno I fascia o negli elenchi aggiuntivi. La sanzione non prevede depennamento dalle GPS ma solo preclusione all’ottenimento delle supplenze. Il requisito di partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione è l’inclusione a pieno titolo nelle GPS/elenchi aggiuntivi.

Questo dovrebbe voler dire che chi abbandona il servizio non viene escluso dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo. La sanzione dovrebbe riguardare unicamente le supplenze.

In attesa di chiarimenti del ministero

Il DM n. 111/2024 infatti non esclude i docenti che hanno abbandonato il servizio ma solo i docenti inclusi nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi con riserva (art. 2/2 DM 111/2024). Questo secondo l’interpretazione di Orizzonte Scuola, ma solo un chiarimento del ministero potrà fugare ogni dubbio.