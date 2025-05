Corsi gratuiti di intelligenza artificiale per docenti: due già disponibili, l’annuncio del Ministero

Piaccia o no, l’intelligenza artificiale è una realtà con la quale confrontarsi e con cui la scuola avrà sempre più a che fare nei prossimi anni. Spesso vista come una scorciatoia da parte degli studenti per svolgere i compiti a casa senza troppo sforzo, resta una grande opportunità da conoscere al meglio.

In quest’ottica rappresentano una grande opportunità i corsi di formazione per i docenti di cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito dà avviso con la nota N. 7097.

Sono corsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado promossi da Cisco Networking Academy. L’obiettivo è entro 5 anni dotare almeno 1,5 milioni di persone nell’Unione Europea di competenze digitali di base.

E’ un progetto che fa parte degli obiettivi del Decennio Digitale 2030, di cui fanno parte anche docenti e studenti.

Chi parteciperà a questi percorsi formativi otterrà competenze in ottica sicurezza informatica, scienza dei dati, Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale e consapevolezza digitale.

I corsi disponibili

Ci sono già due corsi gratuiti in partenza. Ci si può iscrivere sulla piattaforma ministeriale SOFIA

Introduzione all’Intelligenza artificiale e alla Scienza dei dati (ID iniziativa: 98599)

Iscrizioni aperte dal 1° aprile al 16 maggio 2025

Lezioni: Martedì 20 maggio 2025, ore 18:00–20:00 Martedì 27 maggio 2025, ore 18:00–20:00

Iscrizioni aperte dal 1° aprile al 16 maggio 2025

Lezioni: Venerdì 6 giugno 2025, ore 18:00–20:00 Martedì 10 giugno 2025, ore 18:00–20:00 Martedì 17 giugno 2025, ore 18:00–20:00

Chi si iscrive non dovrà sostenere alcun costo. Tra i destinatari in particolare il personale docente.

