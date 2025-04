Concorso scuola secondaria PNRR2: quando si svolgeranno le prove orali?

Quando si svolgeranno le prove orali del concorso scuola secondaria PNRR2? Dopo due mesi di attesa, si può iniziare a ipotizzare qualche data utile per le prime convocazioni da parte degli USR nelle regioni non coinvolte dalla prova suppletiva legata al quesito errato.

La questione ha provocato un notevole ritardo, soprattutto per il balletto dei due punti attribuiti e poi revocati.

Regioni con prova suppletiva: tempi più lunghi per l’orale

Nelle regioni coinvolte dalla prova suppletiva, i tempi saranno inevitabilmente più lunghi. Non sarà possibile convocare i candidati per l’orale finché non si sarà svolta la prova di 5 minuti prevista per sostituire il quesito errato.

La prova suppletiva è fissata per il 5 maggio, il che significa che la prima data utile per comunicare i voti minimi sarà il 6 maggio. Trattandosi di classi di concorso diverse, è possibile che i punteggi minimi differiscano da regione a regione.

Le convocazioni alla prova orale nelle regioni coinvolte non potranno avvenire prima del 21 maggio, tenendo conto dei 15 giorni di preavviso minimo previsti.

Regioni escluse dalla prova suppletiva: convocazioni già da fine aprile

Nelle regioni non interessate dalla prova suppletiva, i tempi possono essere molto più brevi. L’unico elemento mancante è la comunicazione ufficiale del punteggio minimo per ogni classe di concorso.

Ora che la questione della prova suppletiva è risolta, gli USR possono procedere in qualsiasi momento con la pubblicazione dei voti minimi.

Prime date utili per l’orale: fine aprile

Una volta comunicato il voto minimo, le commissioni possono inviare le convocazioni per la prova orale.

In questo caso, le prime date utili coincidono con la fine di aprile. Sarà quindi importante monitorare con costanza i siti ufficiali degli USR per verificare se inizieranno a pubblicare le informazioni già nei prossimi giorni.