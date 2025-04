Corsi Indire sostegno: ora possono partire, l’Osservatorio ha dato il via libera oggi

Tutto pronto per l’avvio dei Corsi Indire: è arrivato oggi il parere fondamentale del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che ha garantito il via libera in seguito all’incontro di ieri.

Il parere dell’Osservatorio

Si trattava di uno degli ultimi passaggi utili a bloccare una procedura burocratica impantanata dalla scorsa estate, quando il ministero aveva annunciato l’avvio dei Corsi come imminente, salvo poi scontrarsi con una serie di difficoltà che hanno portato al mese di aprile, in concomitanza con l’avvio del Tfa.

Il parere favorevole dell’Osservatorio consente ora l’avvio dei corsi. Presenti all’incontro rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre a esponenti delle associazioni impegnati nel campo della disabilità. C’erano anche componenti di altre amministrazioni.

Manca l’accordo con il Mur

Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito la presenza dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica era fondamentale per procedere con l’approvazione dei decreti attuativi. Valditara ha infatti sottolineato di aver fortemente voluto, in sede di conversione del decreto-legge 71/2024, il parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica nell’iter di perfezionamento dei decreti.

L’obiettivo del ministero, con questi Corsi Indire, è quello di potenziare i docenti specializzati sul sostegno in modo da rispondere alle esigenze degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. Il fatto che l’Osservatorio abbia dato parere positivo, garantisce credibilità al progetto in quanto espresso da soggetti attivi nel quotidiano impegno per l’inclusione.

Mario Pittoni, ha specificato che adesso per l‘avvio dei corsi Indire sostegno manca solo il concerto col MUR, che si auspica di poter firmare prima di Pasqua.