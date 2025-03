Fine della scuola 2025: le date di giugno regione per regione

Con l’arrivo della primavera e la prospettiva delle vacanze di Pasqua, inizia virtualmente il conto alla rovescia da parte di alunni e personale scolastico verso la fine dell’anno 2024/25. Per alcuni studenti, la prospettiva di un ponte molto lungo per Pasqua. Fanno eccezione naturalmente tutti coloro che avranno l’impegnativa appendice degli esami di Stato. Per tutti gli altri, si può già iniziare a guardare alla data indicata nella propria regione per la fine della scuola.

Quando finisce la scuola nelle varie regioni

Il mese di giugno, l’inizio, è quello utile per dire arrivederci alla scuola. I primi ad archiviare i libri saranno gli studenti dell’Emilia Romagna, il cui calendario prevede la fine delle lezioni per venerdì 6 giugno.

Il giorno dopo diranno stop quasi tutti gli altri studenti. Il 7 giugno E’ infatti una data sancita da Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Qualche giorno in più, per gli studenti di Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana che resteranno in classe fino al 10 giugno.

Ultimi a dire basta sono gli studenti della provincia di Trento impegnati fino a giovedì 12 giugno. Va ancora peggio a quelli di Bolzano, in classe fino a venerdì 13 giugno.

La scuola dell’infanzia

Si arriva alla fine del mese per le scuole dell’infanzia che sono in classe fino al 28 o 30 giugno, a secondo dei diversi calendari scolastici regionali. In provincia di Trento si arriva addirittura al 31 luglio.