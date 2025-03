Nuove assunzioni idonei: ai sindacati non basta, utilizzo delle intere graduatorie con scorrimento per tutti i concorsi, straordinario e ordinario 2020 compresi

Negli ultimi otto anni, il sistema di reclutamento del personale docente ha evidenziato notevoli criticità. A fronte di 530.965 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, sono state effettuate solo 261.939 assunzioni, pari al 49% del totale. Questo ha determinato un’elevata percentuale di posti rimasti vacanti, con migliaia di docenti idonei esclusi dalle assunzioni nonostante la disponibilità di cattedre.

Integrazione delle graduatorie

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha discusso il prossimo Decreto Scuola, che include alcune misure per il reclutamento del personale docente. Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità di integrare le graduatorie con i candidati idonei non vincitori dei concorsi Pnrr1 e Pnrr2. Tuttavia, tale integrazione avverrà solo entro il limite del 30% dei posti disponibili, limitando così le opportunità per molti aspiranti docenti.

Questa decisione rappresenta un primo passo verso la risoluzione del problema, ma potrebbe non essere sufficiente a colmare le lacune del sistema di reclutamento.

Scorrimento completo

L’adozione di uno scorrimento completo delle graduatorie, includendo tutti gli idonei dei vari concorsi, compresi quelli straordinari e ordinari del 2020, sarebbe una soluzione più efficace per garantire una maggiore stabilità al corpo docente e una copertura più efficiente dei posti disponibili.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto, il tema resta al centro del dibattito, con sindacati e rappresentanti del settore che continuano a chiedere misure più incisive per migliorare il reclutamento nella scuola.