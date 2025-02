Immissione in ruolo Gps per classi di concorso comuni: formazione di una lista di idonei dei concorsi Pnrr da stabilizzare e che dovranno essere abilitati

Il ministro Valditara sta cercando di ottenere dall’Unione Europea maggiore flessibilità sul reclutamento straordinario dei docenti precari nel contesto del PNRR. Questo perché l’Italia, pur avendo bisogno di assumere più insegnanti, deve rispettare le rigide regole europee sul bilancio e sulla riduzione dei contratti a tempo determinato.

Il problema dell’abuso dei contratti a termine

L’Italia non può gestire il reclutamento in autonomia poiché l’UE impone due vincoli principali:

Ridurre il numero di contratti a tempo determinato, per evitare il precariato cronico.

Evitare spese eccessive che potrebbero portare a uno sforamento di bilancio.

I sindacati apprezzano l’impegno del ministero e sperano che si arrivi a due obiettivi principali:

Immissione in ruolo da GPS anche per le classi di concorso comuni (non solo per il sostegno).

Creazione di una lista di idonei per i concorsi legati al PNRR, così da evitare che i candidati idonei ma non vincitori restino esclusi.

Il doppio canale di reclutamento

Uno dei punti chiave della trattativa riguarda il ritorno a un doppio canale di reclutamento, ovvero:

Concorsi annuali, come previsto dalla nuova normativa.

Stabilizzazione dei precari da graduatorie, sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni per il sostegno.

Attualmente, i concorsi non sono abilitanti, perché solo i percorsi universitari con CFU danno l’abilitazione. Il ripristino di un sistema più flessibile permetterebbe invece di stabilizzare un maggior numero di docenti, evitando che restino bloccati tra precariato e vincoli burocratici.

Valditara non abbia ancora chiarito nei dettagli quali richieste farà all’UE, ma è chiaro che l’obiettivo è garantire più assunzioni senza sforare i vincoli economici imposti da Bruxelles.