Bando aggiornamento graduatorie Ata 2025: ci saranno novità, atteso per le prossime settimane

A breve il ministero comunicherà novità relative al bando di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2025, aggiornamento che solitamente avviene in primavera. Tutto tace, e un po’ sorprende che non se ne sia parlato in occasione del tavolo di confronto sugli organici del personale ATA.

Novità contrattuali in stand by

Il prossimo bando sarà con ogni probabilità l’occasione per l’applicazione delle novità contenute nel CCNL 2019/21, finora in stand by con l’aggiornamento della prima fascia dello scorso anno.

Secondo Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua le novità arriveranno a breve, ma ha confermato che nel corso della scorsa riunione non è stato discusso specificamente il bando per la prima fascia. I sindacati si aspettano nei prossimi giorni una nuova convocazione da parte del ministero per discutere nel dettaglio la questione.

Uil Scuola Rua si dice abbastanza sicura che il prossimo bando conterrà degli aggiornamenti, dl momento che necessita di una revisione per essere allineato alle nuove disposizioni contrattuali. I tempi in ogni caso stringono, considerato che siamo già a fine marzo e quindi l’amministrazione dovrebbe avere predisposto le modifiche. L’incontro dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.