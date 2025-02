Supplenze Gps 2025: niente incarico su sostegno per chi ha abbandonato il servizio su posto comune fino al 2026

L’abbandono di una supplenza da Gps costituisce un grave ostacolo alla possibilità futura di ottenere ulteriori incarichi dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. Lo spiega oggi Orizzonte Scuola. La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 14, comma 1-lettera b), dell’OM n. 88/2024, che sancisce come l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

La normativa

Questo significa che ci lascia il servizio è impossibilitato dall’ottenimento futuro di supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle GPS. La preclusione include anche le GI cui si ricorre in caso di esaurimento delle GPS, prima di ricorrere all’interpello.

La preclusione si estende a tutte le classi di concorso e tipologie di posto di tutti i gradi istruzione per cui si ha titolo. L’interdizione scade con la fine del biennio di vigenza delle graduatorie. Quello attuale si completa la primavera del 2026.

Non conta quindi se la fascia di riferimento delle Gps sia la prima o la seconda. La normativa non fa infatti distinzione ma le considera sullo stesso livello. Questo significa che chi abbandona il servizio deve dire addio alla possibilità di ottenere supplenze. Quindi chi ha abbandonato il servizio su posto comune non potrà ottenere supplenza su sostegno dai nuovi elenchi aggiuntivi.

Questo in virtù del fatto che GPS ed elenchi aggiuntivi sono messi sullo stesso piano, come sancisce il precedente DM n. 51/23 e la bozza di DM che disciplinerà gli elenchi 2025/26. La normativa è chiara: non è possibile chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia. Chi chiede il depennamento viene escluso dalla graduatoria anche per l’a.s. 25/26.