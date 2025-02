Stipendio docenti febbraio 2025 visibile: questo mese pagamento in anticipo, c’è conguaglio e indennità di vacanza contrattuale

A pochi giorni dall’inizio del mese, sul sito Noipa nella propria area riservata il personale della scuola può già visualizzare l’importo dello stipendio cui ha diritto inerente la mensilità di febbraio 2025. Alcune segnalazioni riportano che non tutti riescono già a vedere l’importo, ma è una prassi normale dal momento che le aree personali non vengono aggiornate contestualmente ma a scaglioni. In ogni caso tutti i docenti e gli ata dovrebbero riuscire a vedere l’importo entro le prossime ore.

Quando è previsto il pagamento

La platea di personale cui ci riferiamo è il personale docente e ATA con il contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Diverso invece il discorso per quel che riguarda il cedolino, che sarà reso visibile per controllare i dettagli delle voci dello stipendio soltanto pochi giorni prima del pagamento previsto per questo mese venerdì 21 febbraio. Dunque due giorni in anticipo rispetto al solito, considerato che la dal momento che il 23 in questo mese è domenica.

Cosa aspettarsi dallo stipendio di febbraio? Potrebbero esserci novità e discrepanze tra uno stipendio e l’altro, anche a parità di contratto. Il motivo è che febbraio è il mese del conguaglio fiscale.

L’indennità di vacanza contrattuale

Per questo, alcuni dipendenti potrebbero avere un conguaglio a debito e altri a credito. Dal totale riscontrato nell’importo si può già ipotizzare in quale situazione ci si trova, ma per capire il dettaglio delle voci bisognerà aspettare il cedolino.

Altro elemento presente questo mese sarà l’indennità di vacanza contrattuale relativa al biennio 2022/24, anche se l’importo, secondo i sindacati, è inferiore a quello che dovrebbe essere. Poi da aprile ci sarà l’indennità di vacanza contrattuale relativa al biennio successivo.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla scuola. Seguici su Google News cliccando su “segui”.