Nuovo concorso docenti: assunzione insegnanti esterni per discipline non in organico, domande entro il 15 febbraio

A pochi giorno dall’avvio delle prove scritte per il concorso scuola ministeriale Pnrr2, viene bandito un nuovo concorso docenti da parte dell’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), alla ricerca di insegnanti esterni. L’obiettivo del bando è assumere esperti cui assegnare contratti di natura occasionale per l’insegnamento di varie discipline non in organico.

Scadenza domande

Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino al prossimo 15 febbraio 2025.

I vincitori del concorso otterranno incarichi di lavoro con contratti di libera professione caratterizzati da prestazione occasionale o partita Iva.

Le materie

Queste le materie non ricomprese nell’organico per le quali si cercano docenti:

Computer graphic ABTEC38 ore: 75/75

Letteratura e filosofia del teatro ABST53 ore: 45/45

Metodologie didattiche dei linguaggi audiovisivi ABST59 ore: 75

Museologia e gestione dei sistemi espositivi ABVPA63 ore: 45

Progettazione di interventi urbani e territoriali ABPR15 ore: 75/112

Storia del costume ABST47 ore: 45/45

Storia della televisione e dello spettacolo televisivo ABPC66 ore: 60

Storia e teoria della scenografia ABST53 ore: 45

Tecniche della vetrata ABAV12 ore: 150

Tecniche di animazione digitale ABTEC38 ore: 75/112

Tecniche di montaggio ABTEC43 ore: 112/112

Tecniche di ripresa ABTEC43 ore: 112/150.

Ai docenti assunti verrà corrisposto un compenso orario di € 51,65 lordi, da pagare in unica soluzione al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta.

Oltre ai requisiti base, è richiesto il titolo di studio inerente la materia per la quale si concorre.

Il concorso

Non sono previste prove d’esame ma soltanto una selezione per titoli, che avrà questo meccanismo:

titoli di studio e di servizio (al massimo 15 punti);

titoli artistico – culturali e professionali (al massimo 60 punti).

Per presentare domanda di partecipazione al concorso bisogna rispettare la scadenza delle ore 12.00 del 15 febbraio 2025 facendo riferimento alla modalità telematica predisposta sul portale inPA, cliccando sull’apposito link in questa pagina.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla scuola. Seguici su Google News cliccando su “segui”.