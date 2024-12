Bando di concorso scuola 2024: la partecipazione per più classi di concorso e più regioni in contemporanea

In vista del prossimo bando di concorso scuola 2024, il Pnrr2, gli aspiranti docenti hanno la possibilità di candidarsi per diverse classi di concorso, come già previsto nel primo concorso PNRR. Chi possiede i requisiti per più procedure concorsuali potrà presentare un’unica domanda, specificando le classi di concorso di interesse. Nel precedente bando era indicato un limite massimo di quattro procedura a cui partecipare.

Contributo di segreteria

Per ogni procedura scelta, è richiesto il versamento di un contributo di segreteria, con un pagamento separato per ciascuna. Questo implica che i candidati dovranno effettuare tanti pagamenti quanti sono i concorsi ai quali desiderano partecipare. Le modalità di pagamento saranno dettagliate nel bando.

Partecipazione in regioni diverse

Il concorso PNRR è organizzato su base regionale, con graduatorie di merito pubblicate dall’ufficio scolastico della regione scelta. Tuttavia, esistono alcune possibilità di partecipare in regioni diverse.

Se il candidato possiede i requisiti per più bandi – ad esempio, per la scuola primaria e per la scuola secondaria – potrà selezionare una regione diversa per ciascun bando. Questo significa che si può scegliere una regione per il concorso della scuola primaria/infanzia e una diversa per quello della scuola secondaria.

Attenzione: per ciascuna procedura è obbligatorio indicare una sola regione, senza possibilità di ulteriori opzioni per lo stesso bando.

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla scuola. Seguici su Google News cliccando su “segui”.