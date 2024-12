Concorso Dsga: ecco il bando, il 4 dicembre fissato incontro tra ministero e sindacati

Nuovo step fondamentale perfezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ottica del nuovo concorso per Dsga. La notizia delle ultime ore è che il ministero ha convocato i rappresentanti sindacali per mercoledì 4 dicembre 2024. L’incontro servirà a fornire dettagli sull’imminente pubblicazione del bando di concorso per i funzionari di elevata qualificazione, ruolo che sostituisce il tradizionale DSGA.

La pubblicazione ufficiale del bando è prevista per la metà di dicembre, con scadenza entro il 2024. Dopo mesi di attesa, la procedura è in attesa della firma del DPCM autorizzativo. Le prove di selezione si svolgeranno nel 2025, mentre le assunzioni dei vincitori sono programmate per settembre dello stesso anno.

Posti disponibili e modalità di assegnazione

Il concorso metterà a disposizione 1.435 posti, pari alla metà delle posizioni previste dal DPCM del 5 luglio. L’altra metà è già stata coperta attraverso mobilità verticale, riservata ai DSGA facenti funzione. I posti eventualmente non assegnati tramite questa modalità saranno riassegnati con la procedura concorsuale ordinaria.

La selezione si articolerà in tre fasi:

una prova scritta

una prova orale

la valutazione dei titoli , come previsto dal Programma di Studio allegato al bando.

Requisiti di partecipazione

Per candidarsi, è necessario soddisfare determinati requisiti di cittadinanza, come indicato nell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001. Possono partecipare i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, purché rispettino le condizioni di legge.

Sono richiesti inoltre titoli di studio specifici, elencati nell’Allegato A del bando.

Titoli di studio ammessi

Tra i requisiti per l’ammissione, figurano le lauree indicate nell’Allegato A. Sono considerati validi anche eventuali titoli accademici esteri riconosciuti come equipollenti o equivalenti secondo le normative vigenti.

