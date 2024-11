Corsi Indire sostegno: confermati nel 2025 40mila nuovi specializzati che verranno assunti gradualmente in ruolo

Ancora non ci sono date ufficiali inerenti l’avvio dei Corsi Indire da 30 Cfu, ma è sempre più probabile che possano partire a inizio 2025, dando per scontato che ormai per la fine dell’anno non c’è tempo. Anche in considerazione del fatto che l’altro importante impegno per il ministero di qui al 31 dicembre è sicuramente il bando di concorso scuola Pnrr2.

Nel 2025 Corsi Indire e Pnrr3

Il 2025 sarà invece contrassegnato dall’avvio dei Corsi Indire sul sostegno e dal concorso scuola Pnrr3, il cui bando è atteso per la prossima estate o al massimo per l’autunno. Prima dovranno partire i Corsi Indire da 30 cfu, anche perché è già stato stabilito che gli stessi dovranno concludersi entro la fine del 2025.

Notizie ufficiali circa la partenza dei corsi ancora non ce ne sono, ma continuano le conferme da parte del ministero con Valditara che ha annunciato un piano di assunzioni per docenti di sostegno, affiancato dai percorsi di specializzazione per 30-40 mila docenti entro il 2025 tramite appunto i Corsi Indire.

Valditara ha più volte spiegato che queste specializzazioni non saranno fini a se stesse ma comporteranno un piano di immissioni in ruolo graduale nei prossimi anni.

Investimenti per 800 milioni

Valditara ne ha parlato in occasione di Job&Orienta, e ne ha approfittato per specificare il piano di investimenti del governo nel settore dell’istruzione.

“In pochi giorni abbiamo speso quasi 800 milioni di euro per la scuola italiana”, ha dichiarato il Ministro, elencando gli stanziamenti per l’orientamento (136 milioni), i docenti tutor e orientatori (267 milioni), le palestre (335 milioni, di cui il 72% destinato al Mezzogiorno), l’integrazione degli studenti stranieri (13 milioni) e gli asili nido (41 milioni, di cui il 55% al Mezzogiorno). Tali investimenti, ha sottolineato Valditara, mirano a “valorizzare i talenti, lo sport, i giovani che arrivano nel nostro Paese” e a realizzare “la personalizzazione della formazione”.

