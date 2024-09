Nomine da gps 2024: gli ultimi bollettini del 25 settembre in attesa della semplificazione dell’algoritmo

Nuovi bollettini pubblicati dagli uffici scolastici oggi 25 settembre. Nessun primo turno di nomina, dal momento che tutte le segreterie sono ormai riuscite ad avviare l’algoritmo per le Gps completando almeno il primo turno di nomina. Non tra poche difficoltà, come dimostrano le rettifiche e le lamentele dei candidati che segnalano assegnazioni non corrette e scavalcamenti in graduatoria che vanno al di là della presenza o meno di riservisti.

La semplificazione dell’algoritmo

La conferma che qualcosa non va arriva anche dall’ordine del giorno di poche ore fa che obbliga il ministero, per il futuro, a rivedere il meccanismo dell’algoritmo. Non si punta alla famosa caratteristica invocata dai partecipanti in base alla quale l’algoritmo dovrebbe tornare indietro, quanto piuttosto a una semplificazione del meccanismo stesso, in nome di una maggiore trasparenza.

Non sarà un processo facile perché da fonte ministeriale è sempre stato difeso il funzionamento dell’algoritmo a spada tratta, sottolineando la sua correttezza e spostando piuttosto l’attenzione sulle scelte fatte dai candidati in sede di selezione delle max 150 preferenze e sulla non correttezza delle graduatorie al momento dell’avvio dell’algoritmo stesso.

Disponibilità sopravvenute

In ogni caso le nomine procedono, queste sono quelle di oggi e l’obiettivo dei vari uffici scolastici in ritardo e completare il maggior numero di assegnazioni possibili in vista della fine di settembre che coincide con la fine di questa settimana, in modo da limitare poi i successivi turni di nomina solo in caso di massima esigenza, in caso di ulteriori disponibilità sopravvenute per via di rinunce o rettifiche.

