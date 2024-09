Classi di concorso esaurite 2024: elenco Gps vacanti, da questi elenchi si convoca da GI o da interpello

Prosegue l’aggiornamento delle classi di concorso esaurite per le Gps 2024, con la conseguenza che ci saranno posti da assegnare con gli altri metodi residui, ovvero graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile, graduatorie di istituto viciniori o interpello. L’anno scolastico è abbondantemente iniziato e l’elenco delle classi di concorso esaurite diventa sempre più consistente.

Classi di concorso esaurite in aumento

Una conseguenza inevitabile se si considera che questa situazione era già presente in molte classi di concorso prima dell’inizio dell’anno scolastico. Con il passare dei giorni e l’aumento delle assegnazioni mediante algoritmo, si assottiglia sempre più la disponibilità di docenti presenti in alcune classi di concorso.

L’istituzione dell’interpello al posto delle domande di messa a disposizione è regolamentato dall’OM n. 88/2024. Non una novità in assoluto, essendo un istituto già presente lo scorso anno, ma la sua importanza adesso è aumentata esponenzialmente.

Le cose però non stanno andando come previsto, dal momento che le mail inviate alle scuole per rispondere agli interpelli pubblicati sono tantissimi e la gran parte inutilizzabili dalle scuole stesse, appartenendo a profili non corrispondenti a quelli cercati o in alcuni casi addirittura da candidati che non sono docenti.

Chi è escluso dalla convocazione

Le GPS esaurite sono segnalate come tali nel momento in cui l’Ufficio Scolastico accerta che tutte le GaE e GPS disponibili per l’anno scolastico 2024/25 sono vacanti pur persistendo posti interi o spezzoni al 31 agosto o 30 giugno 2025 ancora disponibili.

Il motivo è che non risultano candidati o alcuni di essi sono rinunciatari.

Sono esclusi dalla convocazione mediante interpello per le classi di concorso esaurite i docenti che hanno rinunciato all’incarico conferito da GaE o GPS. Il motivo sono le sanzioni come regolamentato dall’art. 14, comma 1, lettera a) e b)1 OM 88/2024.

Le classi di concorso esaurite.

