Concorsi scuola 2026, nuove assunzioni per insegnanti ed educatori: bandi aperti e domande fino a dicembre

Nuove opportunità di lavoro nel settore scolastico ed educativo, con concorsi pubblici per insegnanti, educatori e personale dei servizi per l’infanzia. Diversi enti locali hanno pubblicato bandi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, mentre altri stanno raccogliendo candidature per la formazione di elenchi da utilizzare per eventuali incarichi.

Le selezioni interessano Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Umbria. Le prime scadenze sono fissate già per il 10 novembre 2026, mentre alcune procedure resteranno aperte fino a dicembre e altre anche nel 2027.

Concorsi per insegnanti ed educatori: posti e scadenze

Il Comune di Milano ha pubblicato un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due insegnanti tecnico-pratici di conversazione in lingua inglese, classe BB02. Le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2026.

In Lombardia, il Comune di Montichiari, in provincia di Brescia, seleziona un educatore professionale con contratto a tempo determinato di 12 mesi, eventualmente prorogabile. La scadenza è fissata al 10 novembre 2026.

L’ASP Ghirlandina di Modena ha invece indetto un concorso per due educatori a tempo indeterminato, con termine per la presentazione delle domande al 16 novembre 2026.

In Veneto, il Comune di Santorso, in provincia di Vicenza, cerca un educatore con contratto a tempo indeterminato e orario part-time al 50%. Le candidature scadono il 20 novembre 2026.

Il Comune di Vigevano, in provincia di Pavia, ha infine aperto un concorso per un funzionario educatore professionale socio-pedagogico a tempo indeterminato. Il termine per partecipare è il 1° dicembre 2026.

Scuole dell’infanzia e asili nido: aperti nuovi elenchi

Accanto ai concorsi, sono disponibili ulteriori opportunità per chi intende lavorare nei servizi educativi comunali.

Il Comune di Perugia raccoglie domande di messa a disposizione per incarichi nelle scuole dell’infanzia e nei nidi comunali. Una delle procedure riguarda anche gli studenti di Scienze della formazione primaria con almeno 150 CFU. Le candidature resteranno aperte fino al 30 giugno 2027. Sono consultabili gli avvisi per la scuola dell’infanzia e per i servizi educativi.

Anche il Comune di Vicenza ha attivato una procedura per la costituzione di un elenco integrativo destinato ad assunzioni a tempo determinato negli asili nido comunali, con termine indicato al 23 luglio 2027. La procedura ha già previsto alcuni colloqui, pertanto è necessario verificare le modalità di partecipazione ancora disponibili.

Sono inoltre aperte procedure di mobilità presso i Comuni di Salerno e Bari, riservate però ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti.