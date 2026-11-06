Buoni pasto per docenti e Ata: apertura dell’Aran all’inserimento nel nuovo contratto scuola

L’Aran starebbe valutando la possibilità di inserire nel nuovo contratto scuola, per la parte normativa, i buoni pasto per il mondo della scuola. E’ quanto emerso in seguito all’ultimo incontro tra ministero e sindacati, in cui si è discusso delle ultime questioni che consentirebbero di sbloccare la trattativa per firmare anche l’ultima parte del rinnovo del contratto, dopo quello per la parte economica la cui intesa è stata raggiunta a inizio luglio e ha consentito al personale scolastico di percepire ad agosto aumenti e arretrati.

L’apertura dell’Aran

All’Aran si è discusso di buoni pasto e figure di sistema. Anief ha ribadito l’intenzione di fare tutto il possibile per inserire questi due elementi nel nuovo contratto, e Aran non avrebbe chiuso alla possibilità.

“Durante l’incontro politico del 4 ottobre, il sindacato Anief ha chiesto di inserire due punti fondamentali, per il personale, nell’articolato della parte normativa del nuovo contratto collettivo nazionale: sono interventi a costo zero, pertanto potrebbero essere facilmente inseriti”. Lo riferisce Stefano Cavallini, segretario generale Anief, al termine del sesto confronto svolto all’Aran sulla parte normativa del Ccnl 2025/27.

Subito per docenti e Ata

Da capire se sarà possibile concedere il bonus dei ticket pasto sin da subito sia ai docenti che al personale Ata. Se davvero l’Aran dovesse riscontrare la possibilità di adottare qieste misure a costo zero per il mondo della scuola non ci dovrebbe essere più bisogno di scindere il bonus a livello temporale per le due categorie (si era ipotizzato di partire con gli Ata, per poi estendere il beneficio anche ai docenti), ma si potrebbe dare il via libera a tutti i dipendenti della scuola che superano le sei ore di servizio.

In questo modo si concederebbe questo beneficio anche al mondo della scuola, unico comparto della pubblica amministrazione che ancora non vede riconosciuta questa possibilità che inciderebbe in positivo sulla condizione economica al di là degli aumenti di stipendio accordati con l’ultimo rinnovo.