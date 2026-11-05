Bufera sulla Fornero agli studenti: “Pensate alla carriera, non alla pensione altrimenti è un sussidio”

Nuova bufera su Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro del governo Monti passata alla storia, suo malgrado per la riforma omonima lacrime e sangue che firmò nel 2011 nell’ambito di provvedimenti di emergenza del governo tecnico di quegli anni. In un intervento all’evento di Starting Finance, ha rilasciato dichiarazioni nei confronti di studenti che l’ascoltavano che stanno provocando una vera e propria bufera nei suoi confronti, parlando ancora di temi pensionistici.

Elsa Fornero ha invitato gli studenti ad abbandonare l’idea che il pensionamento come un punto di partenza, quanto piuttosto considerandolo “l’ultima parte della vostra vita”. Affinché la pensione sia dignitosa, secondo la Fornero, è indispensabile che prima ci sia stata una carriera lavorativa solida e un percorso professionale soddisfacente. In caso contrario, la pensione sarà solo, parole sue un “sussidio che vi dà lo Stato”.

Fornero ha detto: “Voi dovete chiudere gli occhi e immaginare la vostra vita futura. Voi cominciate a immaginare la vostra vita partendo dalla pensione? No, quella è l’ultima parte della vostra vita. Allora, se voi non avete una vita buona prima, difficilmente avrete una buona pensione. Se l’avrete, sarà un sussidio che vi dà lo Stato. Ma la pensione è anzitutto qualcosa che le persone costruiscono nella loro vita di lavoro. Con la demografia che avevamo e che abbiamo oggi, l’unica cosa da fare è aumentare l’età di pensionamento, sennò il sistema non regge per voi“.

Poi un’analisi economica che serve a certificare la necessità degli interventi di una Legga ancora oggi in vigore che Salvini vorrebbe superare: “Con la demografia che avevamo e che abbiamo oggi, l’unica cosa da fare è aumentare l’età di pensionamento, sennò il sistema non regge per voi”. In seguito alle sue dichiarazioni, da parte di giovani, studenti e non solo, è esplosa la protesta contro un messaggio che non viene condiviso e che ancora una volta pone l’ex ministra al centro di polemiche.