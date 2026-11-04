Valditara conferma: un concorso scuola l’anno e altre 40mila assunzioni docenti in arrivo

Tempo di bilanci e di strategie per il Ministero. Il ministro dell’istruzione Valditara conferma l’intenzione del ministero di procedere con concorsi scuola con cadenza annuale, come del resto prevedono gli impegni presi con l’Europa in ambito Pnrr. Questo significa che nel 2026 ci sarà un nuovo bando di concorso scuola? Non è detto, perché formalmente quest’anno un concorso c’è già stato, il Pnrr 3, bandito alla fine del 2025 ed espletato nel corso del 2026.

I bandi mirati

Dire quindi che il bando uscirà entro fine anno al momento è difficile. Ci sono indicazioni della volontà del ministero di avvicinarsi alla procedura, come il censimento delle aule informatiche che terminerà a metà novembre dopo il rinvio di due settimane sancito negli ultimi giorni, e la revisione della tabella dei titoli in funzione proprio delle prossime procedure concorsuali.

Da capire anche se il prossimo concorso scuola sarà un vero e proprio concorsone o se sarà rivolto a classi di concorso mirate, con bandi specifici per consentire l’assunzione da quelle graduatorie che non sono sature. Il fatto che in questo senso il ministro non si sia sbilanciato, ma che abbia parlato genericamente di un concorso scuola l’anno, lascia intendere che non ci sia nulla di imminente, almeno per il momento.

Le assunzioni per il prossimo anno

Valditara ha infatti spiegato che “Per la scuola abbiamo finalmente garantito procedure concorsuali con cadenza annuale, a differenza della precedente stagione caratterizzata da emissioni a singhiozzo e concorsi straordinari”. Valditara ha poi spiegato che ci sono già i numeri delle assunzioni in vista del prossimo anno: “Ricordo ancora una volta il totale delle immissioni, sino ad oggi 206mila unità, a cui si aggiungeranno altri 40 mila docenti per il prossimo anno, solo per i docenti 20 mila docenti in più rispetto alla intera legislatura precedente”, ha concluso. Non resta che aspettare le prossime settimane, considerato che ormai l’anno volge al termine, per capire se ci sarà spazio per un bando già entro la fine del 2026 e per quali classi di concorso.