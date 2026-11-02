Supplenze GPS, graduatorie ancora in movimento: i nuovi incarichi di inizio novembre

Nuovi movimenti nelle nomine da GaE e GPS con l’inizio di novembre. Si sono aggiunti diversi turni in numerose province, con una concentrazione particolarmente evidente in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

I nuovi aggiornamenti

In Abruzzo si registrano nuovi aggiornamenti per Chieti-Pescara e Teramo, mentre in Calabria si muove Cosenza.

Più consistente il quadro dell’Emilia-Romagna, dove avanzano Piacenza, Ferrara, Parma, Ravenna e Rimini. Parma registra più passaggi successivi, così come Ravenna, mentre Rimini rientra tra gli aggiornamenti più recenti.

Nel Friuli Venezia Giulia arriva un nuovo turno per Trieste.

Nel Lazio si muovono Frosinone e soprattutto Roma, che raggiunge l’ottavo turno. Si tratta di uno degli avanzamenti più significativi tra le province maggiori.

In Lombardia si registra invece un nuovo scorrimento per Lecco.

Nuove pubblicazioni anche in Puglia, dove avanzano Brindisi e Taranto, mentre in Sicilia si aggiorna Ragusa.

Molto dinamica ancora una volta la situazione in Toscana. Livorno continua a scorrere con più turni consecutivi, Prato aggiunge due nuove tornate, mentre Siena prosegue con ulteriori avanzamenti. Si muovono anche Arezzo e Firenze, con quest’ultima che arriva al quattordicesimo turno.

In Umbria si registrano nuovi aggiornamenti per Perugia e Terni.

Anche il Veneto continua a mostrare un quadro molto attivo: Belluno aggiunge due nuovi turni, mentre avanzano anche Treviso e Vicenza.

Le ultime assegnazioni

Nel complesso, rispetto all’ultimo aggiornamento del 27 ottobre risultano quindi oltre trenta nuove pubblicazioni o turni, con la maggiore concentrazione di aggiornamenti in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Tra i dati che emergono maggiormente ci sono l’ottavo turno di Roma, il quattordicesimo turno di Firenze e il numero elevato di scorrimenti registrati nelle province toscane nelle ultime giornate. Sono gli ultimi due mesi in cui è possibile assegnare gli incarichi da Gps mediante algoritmo. Con la fine di dicembre, infatti, la procedura cambia e l’appuntamento con l’algoritmo sarà fissato per il prossimo anno.