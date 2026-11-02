Maestra d’asilo muore a 53 anni per sospetta meningite: profilassi per 180 persone tra bambini e adulti

Una maestra di 53 anni, Mira Jovovic, è morta sabato 31 ottobre dopo un rapido aggravamento delle sue condizioni di salute. Si sospetta un caso di meningite batterica da meningococco, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso. La Procura ha già disposto l’autopsia.

La donna lavorava come educatrice nella scuola dell’infanzia San Giovanni Battista di Vighizzolo, frazione di Montichiari, in provincia di Brescia. I primi sintomi erano comparsi venerdì 30 ottobre. Il giorno successivo, in seguito al peggioramento del quadro clinico, è sopraggiunto il decesso.

Profilassi per circa 180 persone

L’Ats Brescia ha immediatamente avviato un’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti avuti dall’insegnante nei giorni precedenti.

Sono state individuate circa 180 persone, tra bambini e adulti, per le quali è stata disposta la profilassi farmacologica prevista dai protocolli sanitari. Le somministrazioni sono iniziate già nella serata di sabato 31 ottobre.

Secondo quanto comunicato dall’autorità sanitaria, nessuna delle persone individuate e sottoposte a profilassi ha finora manifestato sintomi riconducibili alla meningite.

In presenza di disturbi sospetti, i contatti interessati sono invitati a rivolgersi al proprio medico, al pediatra oppure al servizio di continuità assistenziale, raggiungibile al numero 116117.

La scuola resta aperta, il cordoglio della comunità

Non è stata disposta la chiusura della scuola dell’infanzia, né sono previste misure di quarantena. L’istituto ha precisato che le autorità sanitarie hanno già contattato le persone per le quali è necessario il trattamento preventivo.

La morte dell’educatrice ha suscitato profondo dolore nella comunità di Montichiari, dove la donna era conosciuta per il suo lungo impegno nella scuola dell’infanzia.

Il sindaco Marco Togni ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricordando le generazioni di bambini accompagnate dalla maestra nel loro percorso educativo e manifestando vicinanza alla famiglia.

Anche la scuola ha rivolto un pensiero ai familiari, sottolineando quanto sarà difficile per bambini e colleghi riprendere le attività senza la presenza dell’insegnante.