Permessi studio docenti e ATA, fino a 150 ore retribuite nel 2027: domande in scadenza, attenzione alle date

Gli Ambiti Territoriali Scolastici stanno pubblicando gli avvisi per la richiesta delle 150 ore per il diritto allo studio. Si tratta di specifici permessi retribuiti per tutti i lavoratori del pubblico impiego che frequentano percorsi universitari, post universitari o scolastici che rilasciano un titolo di studio. Lo spiega Sonia Cannas sul suo canale Instagram.
Chi può usufruirne
Possono quindi usufruirne anche il personale docente, ATA ed educativo con contratto a tempo indeterminato, oppure con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
In questi giorni gli Ambiti Territoriali Scolastici stanno pubblicando i loro avvisi con le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande per poter usufruire di questi permessi.
La scadenza non può andare oltre il 15 novembre, ma attenzione perché in diversi Ambiti Territoriali Scolastici è qualche giorno prima.
Anche le modalità di presentazione delle domande differiscono a seconda dell’Ambito Territoriale Scolastico, quindi il consiglio è quello di leggere con attenzione gli avvisi.
I moduli da compilare
Nella maggior parte dei casi ci sono dei moduli da compilare, inviare alla propria scuola e il dirigente scolastico li invierà all’Ambito Territoriale Scolastico.
Questi permessi possono essere fruiti per anno solare. La graduatoria viene infatti pubblicata generalmente nella prima parte di gennaio e i permessi possono essere richiesti per quello specifico percorso di formazione per tutto l’anno 2027.
Per coloro che sono interessati a frequentare il quarto ciclo dei percorsi abilitanti, diversi Ambiti Territoriali Scolastici consentono la possibilità di presentare la domanda con riserva.