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Scuola

Permessi studio docenti e ATA, fino a 150 ore retribuite nel 2027: domande in scadenza, attenzione alle date

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Gli Ambiti Territoriali Scolastici stanno pubblicando gli avvisi per la richiesta delle 150 ore per il diritto allo studio. Si tratta di specifici permessi retribuiti per tutti i lavoratori del pubblico impiego che frequentano percorsi universitari, post universitari o scolastici che rilasciano un titolo di studio. Lo spiega Sonia Cannas sul suo canale Instagram.

Chi può usufruirne

Possono quindi usufruirne anche il personale docente, ATA ed educativo con contratto a tempo indeterminato, oppure con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

In questi giorni gli Ambiti Territoriali Scolastici stanno pubblicando i loro avvisi con le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande per poter usufruire di questi permessi.

La scadenza non può andare oltre il 15 novembre, ma attenzione perché in diversi Ambiti Territoriali Scolastici è qualche giorno prima.

Anche le modalità di presentazione delle domande differiscono a seconda dell’Ambito Territoriale Scolastico, quindi il consiglio è quello di leggere con attenzione gli avvisi.

I moduli da compilare

Nella maggior parte dei casi ci sono dei moduli da compilare, inviare alla propria scuola e il dirigente scolastico li invierà all’Ambito Territoriale Scolastico.

Questi permessi possono essere fruiti per anno solare. La graduatoria viene infatti pubblicata generalmente nella prima parte di gennaio e i permessi possono essere richiesti per quello specifico percorso di formazione per tutto l’anno 2027.

Per coloro che sono interessati a frequentare il quarto ciclo dei percorsi abilitanti, diversi Ambiti Territoriali Scolastici consentono la possibilità di presentare la domanda con riserva.

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