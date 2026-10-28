Lunedì 2 novembre si va a scuola? In queste regioni lezioni sospese, ma attenzione alle decisioni dei singoli istituti

Lunedì 2 novembre 2026 gli studenti italiani dovranno andare a scuola? La risposta non è uguale per tutti. In diverse regioni, infatti, è stata prevista la sospensione delle lezioni, mentre in altre le attività didattiche si svolgeranno regolarmente, salvo differenti decisioni adottate dai singoli istituti scolastici.

Quest’anno la ricorrenza di Ognissanti, il 1° novembre, cade di domenica, mentre il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti è lunedì. Una coincidenza che permetterà a numerose famiglie di beneficiare di un fine settimana più lungo, ma non in tutta Italia.

Il 2 novembre, infatti, non è una festività nazionale, a differenza del 1° novembre. Di conseguenza, la sospensione delle lezioni dipende dai calendari scolastici regionali e dalle eventuali decisioni delle scuole.

Lunedì 2 novembre scuole senza lezioni in diverse regioni

Secondo i calendari scolastici approvati per l’anno 2026/2027, lunedì 2 novembre le lezioni saranno sospese in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto.

A queste si aggiungono le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, a Bolzano è previsto un periodo di vacanza più lungo, che comprende anche i giorni successivi alla commemorazione dei defunti.

Per gli studenti interessati, quindi, il ritorno in classe è previsto martedì 3 novembre, fatta eccezione per i territori nei quali il calendario stabilisce ulteriori giornate di sospensione.

Attenzione alle decisioni dei singoli istituti

Situazione differente nelle regioni che non hanno inserito il 2 novembre tra le giornate di sospensione delle attività didattiche.

In questi territori lunedì sarà normalmente un giorno di lezione, ma non è escluso che alcune scuole abbiano deciso autonomamente di modificare il proprio calendario.

Gli istituti scolastici, infatti, possono prevedere adattamenti al calendario regionale, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione e delle disposizioni previste.

Per questo motivo, anche nelle regioni dove non è stata stabilita una sospensione generale, potrebbero esserci scuole che resteranno senza lezioni il 2 novembre.

Per studenti, docenti e famiglie sarà quindi importante verificare le comunicazioni pubblicate sul sito dell’istituto o sul registro elettronico.

La regola da tenere presente è semplice: lunedì 2 novembre non è automaticamente un giorno di vacanza per tutte le scuole italiane. La conferma definitiva arriva dal calendario regionale e dalle comunicazioni ufficiali della propria scuola.