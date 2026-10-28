Concorsi docenti 2026, pubblicati cinque nuovi bandi per assunzioni a tempo indeterminato: si può ancora presentare domanda

Pubblicati cinque nuovi concorsi per docenti, con un totale di 7 posti a tempo indeterminato e scadenze per la presentazione delle domande comprese tra il 23 e il 27 novembre 2026. I bandi, pubblicati negli ultimi giorni, riguardano il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e interessano i Conservatori di Taranto, Padova e Bologna.

Le procedure prevedono assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nuovi concorsi docenti: i posti disponibili

Una delle opportunità arriva dal Conservatorio di Taranto, che ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di un docente nell’insegnamento di Pratica pianistica e lettura vocale e pianistica. La selezione prevede un posto a tempo indeterminato e gli interessati potranno presentare domanda entro il 26 novembre 2026.

Sono invece tre i nuovi bandi pubblicati dal Conservatorio di Padova, per un totale di cinque posti a tempo indeterminato.

Il primo concorso riguarda l’insegnamento di Teoria, ritmica e percezione musicale, per il quale sono disponibili due posti. Le candidature potranno essere presentate fino al 26 novembre 2026.

Il secondo bando mette a disposizione altri due posti per docenti di Violoncello, mentre il terzo riguarda un posto per l’insegnamento di Strumenti a percussione. Per entrambe le procedure il termine per la presentazione delle domande è fissato al 27 novembre 2026.

Un’ulteriore opportunità arriva dal Conservatorio di Bologna, che ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di un docente di Lettura della partitura, con contratto a tempo pieno e indeterminato. In questo caso la scadenza per presentare la candidatura è fissata al 23 novembre 2026.

Concorsi scuola per infanzia, primaria e secondaria

Per quanto riguarda invece i concorsi nazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e sostegno, siamo ancora in attesa dei nuovi bandi ordinari che dovrebbero arrivare entro fine anno.

Sono stati pubblicati alcuni provvedimenti relativi allo scorrimento di graduatorie concorsuali già esistenti, tra cui due decreti dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria riguardanti la scuola dell’infanzia e primaria ma non si tratta di nuove procedure alle quali possano iscriversi aspiranti docenti.