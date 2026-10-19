Studenti violenti in piazza, Cruciani attacca: “Il manganello della polizia è salutare”

Continuano a far discutere gli scontri di qualche giorno fa in piazza che sono culminati in alcuni casi in veri e propri attacchi contro le forze dell’ordine in concomitanza con le proteste studentesche di Torino. A esprimere il proprio dissenso nei confronti di questi episodi il conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani, come sempre molto netto nelle sue esternazioni.

La provocazione contro gli studenti

Giuseppe Cruciani difende senza mezzi termini le forze dell’ordine, e ha rimarcato la sua posizione nel corso di una delle ultime puntate della Zanzara. Il conduttore di Radio 24: “Il manganello della polizia è salutare”.

Le manifestazioni studentesche dello scorso fine settimana non hanno riguardato solo Torino ma molte città italiane, con l’obiettivo di protestare nei confronti della scuola. Ma la tensione maggiore è stata registrata a Torino con scontri tra gli studenti e le forze dell’ordine.

Poi Cruciani aggiunge: “E qualcuno ha il coraggio di augurarsi che ragazzi, che gruppi di delinquenti, li chiamo io comunque, ragazzi, studenti, imitino i loro coetanei in Spagna e in Francia“.

Cruciani entra poi nel dettaglio parlando di studenti incappucciati e descrivendo gli episodi: “A Torino lancio di sassi contro gli agenti, in una scuola di Torino sono entrate delle persone incappucciate per distruggere tutto”.

La questione delle mense scolastiche

Parlando sempre di scuola, Cruciani approfitta per esprimere la sua opinione sulla scelte recenti di alcune mense scolastiche di adattare il menu alle abitudini alimentari degli studenti stranieri, rimuovendo piatti tipici come la carne di maiale per andare incontro alle scelte etiche di alcuni legate al consumo di carne. Cruciani non ci sta: rinunciare alla carne non può essere un gesto politico e rivendica la libertà di continuare a consumarla.

C’è anche l’occasione di rispondere a un ascoltatore che propone classi separate per gli alunni con differenti abitudini alimentari. Cosa che non convince Cruciani: “Ma è pieno di gente che non mangia il maiale, ma che te ne frega a te? Ma che dici? Pazzo d’un pazzo.