Nomine GPS, ecco i nuovi bollettini con disponibilità sopravvenute per le supplenze

Proseguono le operazioni di nomina da GaE e GPS e sono arrivati da molti uffici scolastici, rispetto al precedente aggiornamento, nuovi scorrimenti in diverse province che comprendono anche le disponibilità sopravvenute.

La novità più rilevante riguarda Napoli, dove compare il terzo turno del 13 ottobre. La provincia campana, che fino a questo momento risultava ancora ferma al secondo turno del 21 settembre, registra quindi un nuovo avanzamento nelle nomine.

In Emilia-Romagna si muove ancora Ravenna, con un nuovo turno datato 14 ottobre.

Nuovo aggiornamento anche in Friuli Venezia Giulia, dove Udine pubblica un ulteriore turno il 14 ottobre.

In Liguria prosegue invece lo scorrimento di Savona, con un nuovo turno del 13 ottobre.

In Puglia compare inoltre il quarto turno della BAT, datato 8 ottobre ma inserito soltanto ora nell’elenco.

Novità anche in Sicilia. Palermo raggiunge il quarto turno il 13 ottobre, mentre Siracusa pubblica il quarto bollettino il 15 ottobre, che rappresenta l’aggiornamento più recente presente nell’elenco.

In Toscana si registrano altri due avanzamenti: Arezzo arriva al settimo turno del 13 ottobre, mentre Siena raggiunge il nono turno, sempre nella stessa giornata.

Nel nuovo elenco compaiono anche alcune modifiche che non vanno considerate come nuovi bollettini. È il caso di Crotone, con integrazioni e rettifiche del 14 ottobre, di Reggio Calabria, con una rettifica del 13 ottobre, e di Trapani, con rettifiche del 15 ottobre.

Il punto della situazione

Nel complesso, rispetto al precedente elenco risultano quindi nove nuovi turni o bollettini effettivi, con due dati particolarmente significativi: Napoli arriva finalmente al terzo turno e Siracusa pubblica il quarto bollettino del 15 ottobre. Nelle prossime settimane proseguiranno gli scorrimenti con l’algoritmo che torna indietro valutando anche docenti che non hanno ottenuto nomina con i bollettini precedenti, cosa che inevitabilmente sta comportando turni più profondi e più lenti rispetto agli anni passati. Le nomine proseguiranno fino a fine anno.